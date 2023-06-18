18 июня 2023

Курганский боец назвал одну из самых опасных профессией на фронте

Курганский боец с фронта: ВСУ чаще всего обстреливают водителей артиллерии
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный из Кургана рассказал, что ВСУ чаще всего обстреливают водителей артиллерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Химик» рассказал, что в зоне спецоперации чаще всего обстреливают водителей артиллерии. По его словам, это цель «номер один» для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«Я водитель артиллерии, вожу пушку. Часто целями ВСУ становятся именно грузовые машины. На них также перевозят боеприпасы, людей, продовольствие. Поэтому по ним чаще всего и идут обстрелы. Сам попадал под минометный обстрел. Легковые машины, как правило, не трогают», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что артиллеристы из зоны СВО обратились к курганцам. Бойцы поблагодарили за помощь и поддержку.

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Курганский боец с позывным «Химик» рассказал, что в зоне спецоперации чаще всего обстреливают водителей артиллерии. По его словам, это цель «номер один» для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Я водитель артиллерии, вожу пушку. Часто целями ВСУ становятся именно грузовые машины. На них также перевозят боеприпасы, людей, продовольствие. Поэтому по ним чаще всего и идут обстрелы. Сам попадал под минометный обстрел. Легковые машины, как правило, не трогают», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что артиллеристы из зоны СВО обратились к курганцам. Бойцы поблагодарили за помощь и поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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