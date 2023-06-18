Курганский боец назвал одну из самых опасных профессией на фронте

Курганский боец с позывным «Химик» рассказал, что в зоне спецоперации чаще всего обстреливают водителей артиллерии. По его словам, это цель «номер один» для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.
«Я водитель артиллерии, вожу пушку. Часто целями ВСУ становятся именно грузовые машины. На них также перевозят боеприпасы, людей, продовольствие. Поэтому по ним чаще всего и идут обстрелы. Сам попадал под минометный обстрел. Легковые машины, как правило, не трогают», — рассказал боец.
Ранее URA.RU писало, что артиллеристы из зоны СВО обратились к курганцам. Бойцы поблагодарили за помощь и поддержку.
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