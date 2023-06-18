18 июня 2023

В Нягани назначили нового начальника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Джанаев начал работать в полиции с 2003 года Фото:

В Нягани (ХМАО) новым начальником ОМВД России по городу стал подполковник полиции Сослан Джанаев. Представление руководителя прошло в рамках визита начальника УМВД по ХМАО-Югре Дамира Сатретдинова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уверен, что высокие организаторские способности, целеустремленность, добросовестное отношение и значительный управленческий опыт Сослана Назимбиевича позволят в кратчайшие сроки оценить фактическое состояние дел на новом месте службы и внести существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности Нягани», — рассказал Сатретдинов.

Отмечается, что Джанаев начал работать в полиции с 2003 года. Ранее он занимал должность начальника полиции по Югорску и по Октябрьскому району. Также известно, что он проходил службу на Северо-Кавказе и участвовал в боевых действиях.

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В Нягани (ХМАО) новым начальником ОМВД России по городу стал подполковник полиции Сослан Джанаев. Представление руководителя прошло в рамках визита начальника УМВД по ХМАО-Югре Дамира Сатретдинова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Уверен, что высокие организаторские способности, целеустремленность, добросовестное отношение и значительный управленческий опыт Сослана Назимбиевича позволят в кратчайшие сроки оценить фактическое состояние дел на новом месте службы и внести существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности Нягани», — рассказал Сатретдинов. Отмечается, что Джанаев начал работать в полиции с 2003 года. Ранее он занимал должность начальника полиции по Югорску и по Октябрьскому району. Также известно, что он проходил службу на Северо-Кавказе и участвовал в боевых действиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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