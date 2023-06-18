В Нягани назначили нового начальника полиции

19 июня 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Джанаев начал работать в полиции с 2003 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нягани (ХМАО) новым начальником ОМВД России по городу стал подполковник полиции Сослан Джанаев. Представление руководителя прошло в рамках визита начальника УМВД по ХМАО-Югре Дамира Сатретдинова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Уверен, что высокие организаторские способности, целеустремленность, добросовестное отношение и значительный управленческий опыт Сослана Назимбиевича позволят в кратчайшие сроки оценить фактическое состояние дел на новом месте службы и внести существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности Нягани», — рассказал Сатретдинов. Отмечается, что Джанаев начал работать в полиции с 2003 года. Ранее он занимал должность начальника полиции по Югорску и по Октябрьскому району. Также известно, что он проходил службу на Северо-Кавказе и участвовал в боевых действиях.

В Нягани (ХМАО) новым начальником ОМВД России по городу стал подполковник полиции Сослан Джанаев. Представление руководителя прошло в рамках визита начальника УМВД по ХМАО-Югре Дамира Сатретдинова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Уверен, что высокие организаторские способности, целеустремленность, добросовестное отношение и значительный управленческий опыт Сослана Назимбиевича позволят в кратчайшие сроки оценить фактическое состояние дел на новом месте службы и внести существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности Нягани», — рассказал Сатретдинов. Отмечается, что Джанаев начал работать в полиции с 2003 года. Ранее он занимал должность начальника полиции по Югорску и по Октябрьскому району. Также известно, что он проходил службу на Северо-Кавказе и участвовал в боевых действиях.