Кадыров рассказал, как бойцы «Ахмата» отражают атаки ВСУ на российскую оборону

Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» успешно справляются с наступательными действиями ВСУ

19 июня 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

ВСУ впустую тратят свой боезапас в ходе атак на позиции российских бойцов, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ успешно отбивает нападения противника на запорожском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас в ходе своего наступления на запорожском направлении», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он добавил, что благодаря качественному вооружению и техническому оснащению, бойцы батальона «Восток-Ахмат» успешно справляются с любыми наступательными и разведывательными действиями украинских войск. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апта Алаудинов заявил, что Киев намерен провести контрнаступление в течение более чем месяца. Он отметил, что украинские власти готовы продолжать воевать до последнего украинца. Отряд «Ахмат» стал первым добровольческим формированием, заключившим контракт с Минобороны России в рамках приказа министра обороны Сергея Шойгу о порядке организации служебной деятельности добровольческих организаций в зоне СВО, передает «Ридус».

Батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ успешно отбивает нападения противника на запорожском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас в ходе своего наступления на запорожском направлении», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря качественному вооружению и техническому оснащению, бойцы батальона «Восток-Ахмат» успешно справляются с любыми наступательными и разведывательными действиями украинских войск. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апта Алаудинов заявил, что Киев намерен провести контрнаступление в течение более чем месяца. Он отметил, что украинские власти готовы продолжать воевать до последнего украинца. Отряд «Ахмат» стал первым добровольческим формированием, заключившим контракт с Минобороны России в рамках приказа министра обороны Сергея Шойгу о порядке организации служебной деятельности добровольческих организаций в зоне СВО, передает «Ридус».