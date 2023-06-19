Кадыров рассказал, как бойцы «Ахмата» отражают атаки ВСУ на российскую оборону

Батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ успешно отбивает нападения противника на запорожском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас в ходе своего наступления на запорожском направлении», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря качественному вооружению и техническому оснащению, бойцы батальона «Восток-Ахмат» успешно справляются с любыми наступательными и разведывательными действиями украинских войск.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апта Алаудинов заявил, что Киев намерен провести контрнаступление в течение более чем месяца. Он отметил, что украинские власти готовы продолжать воевать до последнего украинца. Отряд «Ахмат» стал первым добровольческим формированием, заключившим контракт с Минобороны России в рамках приказа министра обороны Сергея Шойгу о порядке организации служебной деятельности добровольческих организаций в зоне СВО, передает «Ридус».
Батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ успешно отбивает нападения противника на запорожском направлении. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас в ходе своего наступления на запорожском направлении», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря качественному вооружению и техническому оснащению, бойцы батальона «Восток-Ахмат» успешно справляются с любыми наступательными и разведывательными действиями украинских войск. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апта Алаудинов заявил, что Киев намерен провести контрнаступление в течение более чем месяца. Он отметил, что украинские власти готовы продолжать воевать до последнего украинца. Отряд «Ахмат» стал первым добровольческим формированием, заключившим контракт с Минобороны России в рамках приказа министра обороны Сергея Шойгу о порядке организации служебной деятельности добровольческих организаций в зоне СВО, передает «Ридус».