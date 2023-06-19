Командир «Ахмата»: украинское наступление продлится до последнего украинца

19 июня 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Украинское наступление продлится не больше двух месяцев, заявил Апты Алаудинов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев будет вести контрнаступление чуть больше месяца. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он уточнил, что украинские власти будут воевать «до последнего украинца». «Я так думаю, это (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца», — рассказал Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что ВС РФ, вероятно, смогут продвинуться до Киева за месяц. По его словам, страны Запада будут давить на Украину, чтобы та показала хоть какой-то результат на поле боя. Российские войска успешно отражают атаки ВСУ при контрнаступлении. Так, Вооруженные силы РФ смогли остановить попытку прорыва Украины на купянском направлении, передает «Национальная служба новостей». Бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что причина провала наступления лежит в просчете президента Владимира Зеленского, пишет «Царьград».

Киев будет вести контрнаступление чуть больше месяца. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он уточнил, что украинские власти будут воевать «до последнего украинца». «Я так думаю, это (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) все еще может продлиться месяц-полтора, примерно. До последнего украинца», — рассказал Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что ВС РФ, вероятно, смогут продвинуться до Киева за месяц. По его словам, страны Запада будут давить на Украину, чтобы та показала хоть какой-то результат на поле боя. Российские войска успешно отражают атаки ВСУ при контрнаступлении. Так, Вооруженные силы РФ смогли остановить попытку прорыва Украины на купянском направлении, передает «Национальная служба новостей». Бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что причина провала наступления лежит в просчете президента Владимира Зеленского, пишет «Царьград».