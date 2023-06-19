В аварии на свердловской трассе пострадало четыре человека. Фото

Свердловчанин устроил ДТП с четырьмя пострадавшими на трассе Березовский — Новосвердловская ТЭЦ

19 июня 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Авария произошла на пятом километре трассы Березовский — Новосвердловская ТЭЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчанин на Toyota, выезжая на трассу Березовский — Новосвердловская ТЭЦ, не уступил дорогу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести — водитель и два пассажира автомашины Toyota, а также водитель Lexus», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов вечера 19 июня на пятом километре свердловской трассы. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и уступать дорогу при выезде с прилегающей территории на главную дорогу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Свердловчанин на Toyota, выезжая на трассу Березовский — Новосвердловская ТЭЦ, не уступил дорогу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести — водитель и два пассажира автомашины Toyota, а также водитель Lexus», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов вечера 19 июня на пятом километре свердловской трассы. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и уступать дорогу при выезде с прилегающей территории на главную дорогу.