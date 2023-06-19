Свердловчанин на Toyota, выезжая на трассу Березовский — Новосвердловская ТЭЦ, не уступил дорогу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
«В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести — водитель и два пассажира автомашины Toyota, а также водитель Lexus», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 20 часов вечера 19 июня на пятом километре свердловской трассы. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и уступать дорогу при выезде с прилегающей территории на главную дорогу.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Свердловчанин на Toyota, выезжая на трассу Березовский — Новосвердловская ТЭЦ, не уступил дорогу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести — водитель и два пассажира автомашины Toyota, а также водитель Lexus», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов вечера 19 июня на пятом километре свердловской трассы. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и уступать дорогу при выезде с прилегающей территории на главную дорогу.