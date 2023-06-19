19 июня 2023

В аварии на свердловской трассе пострадало четыре человека. Фото

Свердловчанин устроил ДТП с четырьмя пострадавшими на трассе Березовский — Новосвердловская ТЭЦ
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Авария произошла на пятом километре трассы Березовский — Новосвердловская ТЭЦ Фото:

Свердловчанин на Toyota, выезжая на трассу Березовский — Новосвердловская ТЭЦ, не уступил дорогу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести — водитель и два пассажира автомашины Toyota, а также водитель Lexus», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 20 часов вечера 19 июня на пятом километре свердловской трассы. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и уступать дорогу при выезде с прилегающей территории на главную дорогу.

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Свердловчанин на Toyota, выезжая на трассу Березовский — Новосвердловская ТЭЦ, не уступил дорогу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести — водитель и два пассажира автомашины Toyota, а также водитель Lexus», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20 часов вечера 19 июня на пятом километре свердловской трассы. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и уступать дорогу при выезде с прилегающей территории на главную дорогу.
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