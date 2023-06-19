19 июня 2023

В Челябинской области упал спрос на земельные участки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, грунт, дача, земля, частный дом
Начинать строительство в июне невыгодно Фото:

В Челябинской области в июне упал спрос на земельные участки. Как сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова, начинать строительство домов летом уже поздно, поэтому наблюдается снижение интереса к землям для возведения недвижимости.

«В апреле 2023 землями интересовались застройщики и частные лица по причине продолжительного строительного сезона. Теперь же они могут не успеть построить дома. Соответственно спрос существенно снизился, мы заметили резкое падение интереса к участкам из-за сезонности», — рассказала Кушнова.

По ее словам, покупатели стараются приобрести земельные участки к началу строительного сезона, чтобы было время спланировать участок и залить фундамент. Частные лица строят дольше, поэтому в июне приобретать земли не спешат. Основными покупателями участков в июне являются застройщики, которые возводят дома достаточно быстро — за один-два месяца, а их не так много, пояснила Кушнова.

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В Челябинской области в июне упал спрос на земельные участки. Как сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова, начинать строительство домов летом уже поздно, поэтому наблюдается снижение интереса к землям для возведения недвижимости. «В апреле 2023 землями интересовались застройщики и частные лица по причине продолжительного строительного сезона. Теперь же они могут не успеть построить дома. Соответственно спрос существенно снизился, мы заметили резкое падение интереса к участкам из-за сезонности», — рассказала Кушнова. По ее словам, покупатели стараются приобрести земельные участки к началу строительного сезона, чтобы было время спланировать участок и залить фундамент. Частные лица строят дольше, поэтому в июне приобретать земли не спешат. Основными покупателями участков в июне являются застройщики, которые возводят дома достаточно быстро — за один-два месяца, а их не так много, пояснила Кушнова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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