Менеджеры, продавцы и водители стали самыми востребованными в Свердловской области

На Среднем Урале работодатели чаще всего ищут менеджеров по продажам и продавцов-консультантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рейтинг самых востребованных специалистов на в Свердловской области вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.

«На первом месте с долей вакансий — 9,4% разместились менеджеры по продажам и по работе с клиентами. Продавцы-консультанты и продавцы-кассиры заняли второе место — 6,6% вакансий. Водители набрали 3,4% вакансий и заняли третье место. Также в первой десятке наиболее востребованных оказались повара (2,4%), бухгалтера (2,3%), операторы call-центров (2,3%), слесари (2,2%), инженеры-конструкторы (2,2%), разнорабочие (2,2%), упаковщики (2,2%)», — сказано в сообщении.

При этом самыми распространенными специализациями среди соискателей из Среднего Урала стали менеджеры по продажам, администраторы и продавцы-консультанты. Меньше всего на рынке труда учителей, руководителей отделов продаж, кладовщиков и экономистов.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге весной нынешнего года наибольший рост средней предлагаемой зарплаты произошел у seo-специалистов. Их доход стал больше на 63% по сравнению с зимой.