Екатеринбургским пиарщикам подняли зарплаты больше всех в городе

16 июня 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге выросли зарплаты на 63% у seo-специалистов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге весной 2023 года наибольший рост средней предлагаемой зарплаты произошел у seo-специалистов. Их доход вырос на 63%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «В Екатеринбурге seo-специалистам весной нынешнего года стали предлагать доход на 63% больше, чем зимой. Также в Казани из-за активизации дорожного строительства, в частности, трассы „Казань — Екатеринбург“ и автомагистрали М-12 „Москва — Нижний Новгород — Казань“, на первом месте по увеличению заработной платы оказались дорожные рабочие, им стали платить на 72% больше», — сказано в сообщении. Первое место в России по увеличению размера зарплатных предложений заняли вакансии менеджера по рекламе (+68%), второе место — актеры (+64%), третье — репетиторы (+44%), на четвертом — промоутеры (+29%) и монолитчики (+28%). На пятом месте оказались аниматоры (+18%). По словам директора по развитию «Авито Работа» Дмитрия Пучкова, работодатели стараются соответствовать спросу на кандидатов в соответствии с подготовкой к летнему сезону. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ищут медиков на зарплаты от 90 до 230 тысяч рублей в месяц. Самую высокую заработную плату работодатели готовы платить врачу-эндоскописту.

В Екатеринбурге весной 2023 года наибольший рост средней предлагаемой зарплаты произошел у seo-специалистов. Их доход вырос на 63%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работа». «В Екатеринбурге seo-специалистам весной нынешнего года стали предлагать доход на 63% больше, чем зимой. Также в Казани из-за активизации дорожного строительства, в частности, трассы „Казань — Екатеринбург“ и автомагистрали М-12 „Москва — Нижний Новгород — Казань“, на первом месте по увеличению заработной платы оказались дорожные рабочие, им стали платить на 72% больше», — сказано в сообщении. Первое место в России по увеличению размера зарплатных предложений заняли вакансии менеджера по рекламе (+68%), второе место — актеры (+64%), третье — репетиторы (+44%), на четвертом — промоутеры (+29%) и монолитчики (+28%). На пятом месте оказались аниматоры (+18%). По словам директора по развитию «Авито Работа» Дмитрия Пучкова, работодатели стараются соответствовать спросу на кандидатов в соответствии с подготовкой к летнему сезону. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ищут медиков на зарплаты от 90 до 230 тысяч рублей в месяц. Самую высокую заработную плату работодатели готовы платить врачу-эндоскописту.