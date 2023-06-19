19 июня 2023

Статусный депутат Екатеринбурга ушла в отставку, не согласившись с итогами праймериз ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по изменениям в устав ЕГД. Екатеринбург, овчинникова ира
В общей сложности Ира Овчинникова проработала в гордуме 20 лет Фото:

Глава фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии, в которой состояла с 2004 года, и, соответственно, фракции. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на заседании фракции утром 20 июня, за час до ежегодного отчета мэра Алексея Орлова перед депутатами.

В разговоре с URA.RU сама Овчинникова объяснила свое решение тем, что не согласна с итогами праймериз, где уступила промэрскому депутату-директору школы Татьяне Вяткиной. «Я считаю, что они [итоги предварительного голосования] подтасованы. Я ожидала, конечно [что так будет], потому что мне, глядя в глаза, высокопоставленный чиновник сказал, что я проиграю. Но все равно я не верила, что до такой степени», — сказала депутат.

Также она заявила, что на нее «оказывалось беспрецедентное давление». «[Мне сказали] чтобы я не шла на праймериз. Я спрашивала, почему так, мне не отвечали. Я несу ответственность перед избирателями, которые доверяют мне более 20 лет. И есть вопросы, которые еще не решены, и я готова ими заниматься», — добавила Овчинникова. Кроме того она поделилась, что в разгар непростых переговоров с мэрией и резиденцией губернатора писала жалобу на имя секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, но фактурного ответа не последовало.

По одной из версий, Овчинникова пойдет на основные выборы в гордуму от «Справедливой России» — как и большинство других политиков из антимэрской команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Впрочем, корреспонденту Овчинникова сказала, что пока не определилась.

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Глава фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии, в которой состояла с 2004 года, и, соответственно, фракции. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на заседании фракции утром 20 июня, за час до ежегодного отчета мэра Алексея Орлова перед депутатами. В разговоре с URA.RU сама Овчинникова объяснила свое решение тем, что не согласна с итогами праймериз, где уступила промэрскому депутату-директору школы Татьяне Вяткиной. «Я считаю, что они [итоги предварительного голосования] подтасованы. Я ожидала, конечно [что так будет], потому что мне, глядя в глаза, высокопоставленный чиновник сказал, что я проиграю. Но все равно я не верила, что до такой степени», — сказала депутат. Также она заявила, что на нее «оказывалось беспрецедентное давление». «[Мне сказали] чтобы я не шла на праймериз. Я спрашивала, почему так, мне не отвечали. Я несу ответственность перед избирателями, которые доверяют мне более 20 лет. И есть вопросы, которые еще не решены, и я готова ими заниматься», — добавила Овчинникова. Кроме того она поделилась, что в разгар непростых переговоров с мэрией и резиденцией губернатора писала жалобу на имя секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, но фактурного ответа не последовало. По одной из версий, Овчинникова пойдет на основные выборы в гордуму от «Справедливой России» — как и большинство других политиков из антимэрской команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Впрочем, корреспонденту Овчинникова сказала, что пока не определилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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