Статусный депутат Екатеринбурга ушла в отставку, не согласившись с итогами праймериз ЕР

20 июня 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

В общей сложности Ира Овчинникова проработала в гордуме 20 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии, в которой состояла с 2004 года, и, соответственно, фракции. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на заседании фракции утром 20 июня, за час до ежегодного отчета мэра Алексея Орлова перед депутатами. В разговоре с URA.RU сама Овчинникова объяснила свое решение тем, что не согласна с итогами праймериз, где уступила промэрскому депутату-директору школы Татьяне Вяткиной. «Я считаю, что они [итоги предварительного голосования] подтасованы. Я ожидала, конечно [что так будет], потому что мне, глядя в глаза, высокопоставленный чиновник сказал, что я проиграю. Но все равно я не верила, что до такой степени», — сказала депутат. Также она заявила, что на нее «оказывалось беспрецедентное давление». «[Мне сказали] чтобы я не шла на праймериз. Я спрашивала, почему так, мне не отвечали. Я несу ответственность перед избирателями, которые доверяют мне более 20 лет. И есть вопросы, которые еще не решены, и я готова ими заниматься», — добавила Овчинникова. Кроме того она поделилась, что в разгар непростых переговоров с мэрией и резиденцией губернатора писала жалобу на имя секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, но фактурного ответа не последовало. По одной из версий, Овчинникова пойдет на основные выборы в гордуму от «Справедливой России» — как и большинство других политиков из антимэрской команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Впрочем, корреспонденту Овчинникова сказала, что пока не определилась. Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии, в которой состояла с 2004 года, и, соответственно, фракции. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на заседании фракции утром 20 июня, за час до ежегодного отчета мэра Алексея Орлова перед депутатами. В разговоре с URA.RU сама Овчинникова объяснила свое решение тем, что не согласна с итогами праймериз, где уступила промэрскому депутату-директору школы Татьяне Вяткиной. «Я считаю, что они [итоги предварительного голосования] подтасованы. Я ожидала, конечно [что так будет], потому что мне, глядя в глаза, высокопоставленный чиновник сказал, что я проиграю. Но все равно я не верила, что до такой степени», — сказала депутат. Также она заявила, что на нее «оказывалось беспрецедентное давление». «[Мне сказали] чтобы я не шла на праймериз. Я спрашивала, почему так, мне не отвечали. Я несу ответственность перед избирателями, которые доверяют мне более 20 лет. И есть вопросы, которые еще не решены, и я готова ими заниматься», — добавила Овчинникова. Кроме того она поделилась, что в разгар непростых переговоров с мэрией и резиденцией губернатора писала жалобу на имя секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, но фактурного ответа не последовало. По одной из версий, Овчинникова пойдет на основные выборы в гордуму от «Справедливой России» — как и большинство других политиков из антимэрской команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Впрочем, корреспонденту Овчинникова сказала, что пока не определилась.