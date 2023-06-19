19 июня 2023

В Свердловской области 300 спасателей потушили за сутки три природных пожара

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В Свердловской области на конец 19 июня потушены три природных пожара Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области по данным на 19 июня ликвидированы три природных пожара. Борьбу с огнем ведут более 300 человек. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

«За один день — 19 июня на Среднем Урале ликвидированы три природных пожара в Тугулымском, Камышловском и Алапаевском районах. В тушении пожаров принимают участие более 300 человек», — сказано в сообщении.

Непотушенные природные пожары остались в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском и Туринском районах. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги возгораний от 0,15 до 15 гектаров.

Ранее URA.RU писало, что в восьми населенных пунктах Свердловской области на конец дня 18 июня ликвидированы 10 природных пожаров. Они бушуют в регионе с апреля 2023 года.

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В Свердловской области по данным на 19 июня ликвидированы три природных пожара. Борьбу с огнем ведут более 300 человек. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «За один день — 19 июня на Среднем Урале ликвидированы три природных пожара в Тугулымском, Камышловском и Алапаевском районах. В тушении пожаров принимают участие более 300 человек», — сказано в сообщении. Непотушенные природные пожары остались в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском и Туринском районах. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги возгораний от 0,15 до 15 гектаров. Ранее URA.RU писало, что в восьми населенных пунктах Свердловской области на конец дня 18 июня ликвидированы 10 природных пожаров. Они бушуют в регионе с апреля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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