В Свердловской области 300 спасателей потушили за сутки три природных пожара

20 июня 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

В Свердловской области на конец 19 июня потушены три природных пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области по данным на 19 июня ликвидированы три природных пожара. Борьбу с огнем ведут более 300 человек. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «За один день — 19 июня на Среднем Урале ликвидированы три природных пожара в Тугулымском, Камышловском и Алапаевском районах. В тушении пожаров принимают участие более 300 человек», — сказано в сообщении. Непотушенные природные пожары остались в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском и Туринском районах. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги возгораний от 0,15 до 15 гектаров. Ранее URA.RU писало, что в восьми населенных пунктах Свердловской области на конец дня 18 июня ликвидированы 10 природных пожаров. Они бушуют в регионе с апреля 2023 года.

В Свердловской области по данным на 19 июня ликвидированы три природных пожара. Борьбу с огнем ведут более 300 человек. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. «За один день — 19 июня на Среднем Урале ликвидированы три природных пожара в Тугулымском, Камышловском и Алапаевском районах. В тушении пожаров принимают участие более 300 человек», — сказано в сообщении. Непотушенные природные пожары остались в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском и Туринском районах. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги возгораний от 0,15 до 15 гектаров. Ранее URA.RU писало, что в восьми населенных пунктах Свердловской области на конец дня 18 июня ликвидированы 10 природных пожаров. Они бушуют в регионе с апреля 2023 года.