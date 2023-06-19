Мишустина ждут на «Иннопроме» в Екатеринбурге

20 июня 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин, вероятно, прилетит в город 10 июля Фото: Георгий Бергал © URA.RU Хедлайнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге третий год подряд, скорее всего, будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом, отчитываясь перед депутатами гордумы, сообщил мэр Алексей Орлов. «Мы ожидаем на выставку „Иннопром“ председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться», — сказал Орлов на заседании, транслирующемся на официальном сайте. По данным URA.RU, самым статусным иностранным гостем будет премьер Белоруссии — главного партнера «Иннопрома» в этом году — Роман Головченко. Выставка запланирована на 10—13 июля.

Хедлайнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге третий год подряд, скорее всего, будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом, отчитываясь перед депутатами гордумы, сообщил мэр Алексей Орлов. «Мы ожидаем на выставку „Иннопром“ председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться», — сказал Орлов на заседании, транслирующемся на официальном сайте. По данным URA.RU, самым статусным иностранным гостем будет премьер Белоруссии — главного партнера «Иннопрома» в этом году — Роман Головченко. Выставка запланирована на 10—13 июля.