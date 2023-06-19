19 июня 2023

Мишустина ждут на «Иннопроме» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н.И.Пирогова, мишустин михаил
Михаил Мишустин, вероятно, прилетит в город 10 июля Фото:

Хедлайнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге третий год подряд, скорее всего, будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом, отчитываясь перед депутатами гордумы, сообщил мэр Алексей Орлов.

«Мы ожидаем на выставку „Иннопром“ председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться», — сказал Орлов на заседании, транслирующемся на официальном сайте.

По данным URA.RU, самым статусным иностранным гостем будет премьер Белоруссии — главного партнера «Иннопрома» в этом году — Роман Головченко. Выставка запланирована на 10—13 июля.

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Хедлайнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге третий год подряд, скорее всего, будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом, отчитываясь перед депутатами гордумы, сообщил мэр Алексей Орлов. «Мы ожидаем на выставку „Иннопром“ председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться», — сказал Орлов на заседании, транслирующемся на официальном сайте. По данным URA.RU, самым статусным иностранным гостем будет премьер Белоруссии — главного партнера «Иннопрома» в этом году — Роман Головченко. Выставка запланирована на 10—13 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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