Мишустина ждут на «Иннопроме» в Екатеринбурге

Михаил Мишустин, вероятно, прилетит в город 10 июля
Хедлайнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге третий год подряд, скорее всего, будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом, отчитываясь перед депутатами гордумы, сообщил мэр Алексей Орлов.
«Мы ожидаем на выставку „Иннопром“ председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться», — сказал Орлов на заседании, транслирующемся на официальном сайте.
По данным URA.RU, самым статусным иностранным гостем будет премьер Белоруссии — главного партнера «Иннопрома» в этом году — Роман Головченко. Выставка запланирована на 10—13 июля.
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