19 июня 2023

В Тюмени из-за дождей перенесут музыкальные концерты

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический ужин в ресторане Ремезов. Тюмень, капли на стекле, дождь
В Тюмени до конца недели будут идти дожди Фото:

В Тюмени из-за проливных дождей пришлось изменить площадки проведения концертов «Музыкальной экспедиции». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Изначально планировалось, что часть выступлений пройдет под открытым небом.

«В связи с ухудшением погодных условий концерты в рамках фестиваля „Музыкальная экспедиция“, запланированные на 21 июня на открытых площадках переносятся в Мраморный зал ДК „Нефтяник“» — сообщили в пресс-службе ТКТО. Изменения коснутся выступлений на пешеходной улице Дзержинского и сцене возле «Конторы пароходства».

Также в случае плохой погоды изменятся площадки концертов возле музеев «Усадьба Колокольниковых» и «Дом Машарова» в 12:00 и 13:00 соответственно. Мероприятия, планировавшиеся на открытом пространстве, проведут внутри зданий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область придут ливни и грозы. Синоптики также обещают порывы ветра до 25 метров в секунду и град. По их прогнозам, такая погода продлится до конца недели. За это время в Тюмени выпадет месячная норма осадков — около 50,6 мм.

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В Тюмени из-за проливных дождей пришлось изменить площадки проведения концертов «Музыкальной экспедиции». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Изначально планировалось, что часть выступлений пройдет под открытым небом. «В связи с ухудшением погодных условий концерты в рамках фестиваля „Музыкальная экспедиция“, запланированные на 21 июня на открытых площадках переносятся в Мраморный зал ДК „Нефтяник“» — сообщили в пресс-службе ТКТО. Изменения коснутся выступлений на пешеходной улице Дзержинского и сцене возле «Конторы пароходства». Также в случае плохой погоды изменятся площадки концертов возле музеев «Усадьба Колокольниковых» и «Дом Машарова» в 12:00 и 13:00 соответственно. Мероприятия, планировавшиеся на открытом пространстве, проведут внутри зданий. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область придут ливни и грозы. Синоптики также обещают порывы ветра до 25 метров в секунду и град. По их прогнозам, такая погода продлится до конца недели. За это время в Тюмени выпадет месячная норма осадков — около 50,6 мм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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