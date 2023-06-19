Пьяный челябинец напал с ножом на пассажира маршрутки

Нож челябинец использовал как аргумент спора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяный житель Челябинска напал с ножом на женщину в маршрутном такси. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, обвинительное заключение направлено в суд.

«Житель Челябинска предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения женщине в маршрутном такси. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Калининского района», — отметили в надзорном ведомстве.

Челябинца обвинили по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По версии следствия, вечером 8 апреля обвиняемый ехал в такси маршрута № 3, где произошел конфликт с пассажиркой. Пьяный предложил женщине выйти на ближайшей остановке и в ходе драки решить, кто прав. В качестве аргумента мужчина достал нож. Женщина согласилась, но выходить не стала, попросив водителя быстро закрыть дверь и уезжать. Услышав просьбу, зачинщик нанес потерпевшей один удар в область живота и скрылся.

Скорую помощь вызвал водитель. Медики пациентку госпитализировали. Мужчину сотрудники полиции нашли, он вину признал и раскаялся. Также он возместил причиненный ущерб в сумме 200 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемому выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.