Тюменские депутаты утвердили дату выборов в гордуму

20 июня 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Новый состав гордумы Тюмени выберут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские депутаты утвердили дату выборов новый созыв думы областного центре. Решение об это было принято 20 июня на заседании городской думы. Плебисцит назначен на 10 сентября. «Назначить дату выборов депутатов городской думы Тюмени восьмого созыва на 10 сентября», — говорится в решении. Депутаты приняли его единогласно. Кроме того, 10 сентября жители Тюменской области выберут губернатора. Также в этот день пройдут довыборы на два вакантных места в областной думе.

Тюменские депутаты утвердили дату выборов новый созыв думы областного центре. Решение об это было принято 20 июня на заседании городской думы. Плебисцит назначен на 10 сентября. «Назначить дату выборов депутатов городской думы Тюмени восьмого созыва на 10 сентября», — говорится в решении. Депутаты приняли его единогласно. Кроме того, 10 сентября жители Тюменской области выберут губернатора. Также в этот день пройдут довыборы на два вакантных места в областной думе.