Жителя Кургана заставляют строить лестницу в квартире за свой счет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский застройщик отказывается строить лестницу в многоуровневых квартирах. Владельцев, уже купивших жилье, заставляют устанавливать их за свой счет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил хозяин такой квартиры, участник долевого строительства. Застройщик утверждает, что лестница не была предусмотрена проектом.

«Застройщик отказывается строить лестницу между уровнями, говорит, чтобы сами владельцы делали это за свой счет. Квартиры и так стоят 11 млн рублей. А на строительство лестницы уйдет до 1 млн рублей», — рассказал URA.RU владелец квартиры.

По словам курганца, на начальном этапе строительства застройщик показал проект, который предусматривал установку лестницы в квартире. Также собственнику показывали рекламные буклеты многоуровневых квартир, и них была изображена лестница — монолитная. Замешательство у владельца жилья вызывает то, что без лестницы он лишен возможности пользоваться фактически трехуровневой квартирой. Чтобы подняться на другой уровень, он должен выйти на общую площадку и воспользоваться общедомовой лестницей.

Курганец, который сообщил URA.RU о ситуации, приобрел квартиру в два этажа с выходом на крышу. Как отмечает владелец жилья, на данный момент в доме установлена деревянная лестница без перил, по которой, с его слов, боятся подниматься даже молодые люди. Он предполагает, что такая проблема есть и в других квартирах дома.

Владелец квартиры сообщает, что в ближайшее время планируется встреча с застройщиком для решения вопроса. С его слов, разобраться в ситуации хотелось бы без конфликта и суда.

Корреспондент URA.RU отправил запрос застройщику. «Строительство постоянной лестницы — действительно ответственность собственника. Застройщик сдает квартиры с временной (как правило, деревянной) конструкцией. Это указано в проектной документации. В договоре долевого участия обязательство компании строить монолитную лестницу отсутствует», — пояснил журналисту застройщик.

Ранее курганцы пожаловались на застройщиков из-за разбитой дороги. Со слов местных жителей, техника компании, которая строит дома в одном из микрорайонов, разбивает дорогу.

Курганца заставляют строить лестницу за свой счет Фото: читатель URA.RU

Купивший квартиру курганец опасается подниматься по лестнице, которую сделал застройщик Фото: читатель URA.RU