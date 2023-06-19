В магнитогорском вузе выберут нового ректора

И.о. ректора МГТУ рассчитывает сохранить пост руководителя вуза Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области в Магнитогорском государственном техническом университете имени Григория Носова нового ректора выберут тайным голосованием. Определят победителя из трех кандидатов, которые в период с 29 по 6 июня уже представили свои предложения по развитию вуза, сообщается на сайте университета.

«Свои программы по развитию представили три кандидата. Среди них и. о. ректора Терентьев, исполняющий обязанности ректора, доцент Иван Пыталев, доцент Александр Савинов», — говорится на сайте.

Новым ректором может стать один из трех кандидатов — Тереньтьев, на данный момент исполняющий обязанности ректора. Пылаев, который является директором института горного дела и транспорта или Савинов, директор института металлургии, машиностроения и металлообработки.

21 июня в университете пройдет конференция с участием сотрудников университета и студентов, городских и областных чиновников. На мероприятии, организованном в рамках выборной кампании, кандидаты еще раз представят программы дальнейшего развития вуза. Кандидата, победившего в выборах, назовут в соответствии с результатами тайного голосования.