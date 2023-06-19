Пермская мэрия согласилась отдать часть полномочий краевым властям

20 июня 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Управление светофорами переходит на региональный уровень Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Перми добровольно отдает краевому правительству полномочия в сфере дорожной деятельности. Соответствующий законопроект в мае внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, но мэрия прислала отрицательное заключение. На заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры 20 июня вице-мэр Дмитрий Галиханов заявил, что все возражения сняты. «[С краевыми властями вопрос] проработали. Возражений нет», — отметил Галиханов. В своем отзыве на законопроект мэрия Перми указывала, что инициатива губернатора противоречит действующему законодательству в области безопасности дорожного движения. Оно не предусматривает передачу полномочий с муниципального на краевой уровень. Администрация даже направляла запрос в Госдуму с просьбой пояснить нормы закона и заручилась там поддержкой. Замглавы администрации губернатора Мария Геворгян на комитете заявила, что этот ответ нельзя считать официальным толкованием, а возможность передачи полномочий допускается другими законами. Министр транспорта Сергей Вешняков отметил, что передача полномочий позволит избавиться от дублирования. На некоторых пермских улицах содержанием и обслуживанием «умных» светофоров занимался и город, и край. А это «ухудшало оперативность принятия решений, что способствовало образованию затруднений на дорогах». После передачи полномочий на краевом уровне будет создан единый центр, который будет «обеспечивать полный цикл безопасности дорожного движения в пермской агломерации». Ранее URA.RU сообщало, что мэр Перми Алексей Демкин и губернатор Дмитрий Махонин договорились об условиях урегулирования давнего конфликта. Демкин уходит с должности по собственному желанию в связи с переходом в правительство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Перми добровольно отдает краевому правительству полномочия в сфере дорожной деятельности. Соответствующий законопроект в мае внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, но мэрия прислала отрицательное заключение. На заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры 20 июня вице-мэр Дмитрий Галиханов заявил, что все возражения сняты. «[С краевыми властями вопрос] проработали. Возражений нет», — отметил Галиханов. В своем отзыве на законопроект мэрия Перми указывала, что инициатива губернатора противоречит действующему законодательству в области безопасности дорожного движения. Оно не предусматривает передачу полномочий с муниципального на краевой уровень. Администрация даже направляла запрос в Госдуму с просьбой пояснить нормы закона и заручилась там поддержкой. Замглавы администрации губернатора Мария Геворгян на комитете заявила, что этот ответ нельзя считать официальным толкованием, а возможность передачи полномочий допускается другими законами. Министр транспорта Сергей Вешняков отметил, что передача полномочий позволит избавиться от дублирования. На некоторых пермских улицах содержанием и обслуживанием «умных» светофоров занимался и город, и край. А это «ухудшало оперативность принятия решений, что способствовало образованию затруднений на дорогах». После передачи полномочий на краевом уровне будет создан единый центр, который будет «обеспечивать полный цикл безопасности дорожного движения в пермской агломерации». Ранее URA.RU сообщало, что мэр Перми Алексей Демкин и губернатор Дмитрий Махонин договорились об условиях урегулирования давнего конфликта. Демкин уходит с должности по собственному желанию в связи с переходом в правительство.