15 июня 2023

Глава Перми Алексей Демкин уходит с поста в связи с переходом в правительство

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды на Алее Славы. Пермь, демкин алексей, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин и Алексей Демкин договорились Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин договорились об условиях урегулирования давнего конфликта. Демкин уйдет по собственному желанию. Он займет пост заместителя председателя правительства, сообщили URA.RU источники в политэлитах региона.

«Вчера они встретились на площадке ПМЭФ и обсудили дальнейшие планы. Договорились, что Демкин уйдет по собственному желанию. Но уйдет в связи переходом на пост заместителя правительства. Функционал пока уточняется», — отметил собеседник агентства. По данным другого инсайдера, не исключено, что в перспективе Алексей Демкин может занять пост председателя правительства.

На пост мэра рассматриваются вице-премьер Александр Борисов и советник губернатора, депутат заксобрания Павел Черепанов. В пресс-службе губернатора от комментариев отказались. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.

Конфликт между губернатором и мэром образовался осенью 2021 года. В марте 2023 года он обострился. Губернатор требовал досрочного ухода Демкина.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин договорились об условиях урегулирования давнего конфликта. Демкин уйдет по собственному желанию. Он займет пост заместителя председателя правительства, сообщили URA.RU источники в политэлитах региона. «Вчера они встретились на площадке ПМЭФ и обсудили дальнейшие планы. Договорились, что Демкин уйдет по собственному желанию. Но уйдет в связи переходом на пост заместителя правительства. Функционал пока уточняется», — отметил собеседник агентства. По данным другого инсайдера, не исключено, что в перспективе Алексей Демкин может занять пост председателя правительства. На пост мэра рассматриваются вице-премьер Александр Борисов и советник губернатора, депутат заксобрания Павел Черепанов. В пресс-службе губернатора от комментариев отказались. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен. Конфликт между губернатором и мэром образовался осенью 2021 года. В марте 2023 года он обострился. Губернатор требовал досрочного ухода Демкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...