Глава Перми Алексей Демкин уходит с поста в связи с переходом в правительство

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин договорились об условиях урегулирования давнего конфликта. Демкин уйдет по собственному желанию. Он займет пост заместителя председателя правительства, сообщили URA.RU источники в политэлитах региона.
«Вчера они встретились на площадке ПМЭФ и обсудили дальнейшие планы. Договорились, что Демкин уйдет по собственному желанию. Но уйдет в связи переходом на пост заместителя правительства. Функционал пока уточняется», — отметил собеседник агентства. По данным другого инсайдера, не исключено, что в перспективе Алексей Демкин может занять пост председателя правительства.
На пост мэра рассматриваются вице-премьер Александр Борисов и советник губернатора, депутат заксобрания Павел Черепанов. В пресс-службе губернатора от комментариев отказались. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.
Конфликт между губернатором и мэром образовался осенью 2021 года. В марте 2023 года он обострился. Губернатор требовал досрочного ухода Демкина.
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