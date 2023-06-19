19 июня 2023

Пермгорэлектротранс лишается доходов от рекламы и аренды

© Служба новостей «URA.RU»
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"Бабье лето". Пермь, бабье лето, современный трамвай, осень в городе
На новых брендированных трамваях нет места для рекламы Фото:

Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс», которое курирует в городе работу трамваев и части автобусов, зарабатывает, кроме прочего, с помощью рекламы и аренды имущества. За 2022 год таким образом компания получила 46 млн рублей, но эта часть доходов может сократиться. О ситуации с финансами рассказал гендиректор Александр Дробаха на заседании комитета гордумы по экономическому развитию, отчитываясь о работе предприятия.

«В аренду мы сдаем опоры контактной сети. Этой аренды становится все меньше и меньше каждый год на 5-10%, так как коммуникации все теперь убирают под землю. Реклама — на мониторах и бортах старого подвижного состава, которая тоже закончится ориентировочно в сентябре, так как все вагоны будут приведены в единый городской стиль», — пояснил Дробаха, передает корреспондент URA.RU.

Всего в 2022 году МУП «Пермгорэлектротранс» получило 1 млрд 492 млн рублей доходов. Расходы составили 1 млрд 795 млн рублей.

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Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс», которое курирует в городе работу трамваев и части автобусов, зарабатывает, кроме прочего, с помощью рекламы и аренды имущества. За 2022 год таким образом компания получила 46 млн рублей, но эта часть доходов может сократиться. О ситуации с финансами рассказал гендиректор Александр Дробаха на заседании комитета гордумы по экономическому развитию, отчитываясь о работе предприятия. «В аренду мы сдаем опоры контактной сети. Этой аренды становится все меньше и меньше каждый год на 5-10%, так как коммуникации все теперь убирают под землю. Реклама — на мониторах и бортах старого подвижного состава, которая тоже закончится ориентировочно в сентябре, так как все вагоны будут приведены в единый городской стиль», — пояснил Дробаха, передает корреспондент URA.RU. Всего в 2022 году МУП «Пермгорэлектротранс» получило 1 млрд 492 млн рублей доходов. Расходы составили 1 млрд 795 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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