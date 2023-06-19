Пермгорэлектротранс лишается доходов от рекламы и аренды

20 июня 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

На новых брендированных трамваях нет места для рекламы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс», которое курирует в городе работу трамваев и части автобусов, зарабатывает, кроме прочего, с помощью рекламы и аренды имущества. За 2022 год таким образом компания получила 46 млн рублей, но эта часть доходов может сократиться. О ситуации с финансами рассказал гендиректор Александр Дробаха на заседании комитета гордумы по экономическому развитию, отчитываясь о работе предприятия. «В аренду мы сдаем опоры контактной сети. Этой аренды становится все меньше и меньше каждый год на 5-10%, так как коммуникации все теперь убирают под землю. Реклама — на мониторах и бортах старого подвижного состава, которая тоже закончится ориентировочно в сентябре, так как все вагоны будут приведены в единый городской стиль», — пояснил Дробаха, передает корреспондент URA.RU. Всего в 2022 году МУП «Пермгорэлектротранс» получило 1 млрд 492 млн рублей доходов. Расходы составили 1 млрд 795 млн рублей.

Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс», которое курирует в городе работу трамваев и части автобусов, зарабатывает, кроме прочего, с помощью рекламы и аренды имущества. За 2022 год таким образом компания получила 46 млн рублей, но эта часть доходов может сократиться. О ситуации с финансами рассказал гендиректор Александр Дробаха на заседании комитета гордумы по экономическому развитию, отчитываясь о работе предприятия. «В аренду мы сдаем опоры контактной сети. Этой аренды становится все меньше и меньше каждый год на 5-10%, так как коммуникации все теперь убирают под землю. Реклама — на мониторах и бортах старого подвижного состава, которая тоже закончится ориентировочно в сентябре, так как все вагоны будут приведены в единый городской стиль», — пояснил Дробаха, передает корреспондент URA.RU. Всего в 2022 году МУП «Пермгорэлектротранс» получило 1 млрд 492 млн рублей доходов. Расходы составили 1 млрд 795 млн рублей.