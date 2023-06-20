Il Fatto Quotidiano: наступление ВСУ захлебнулось спустя две недели

20 июня 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

ВСУ не продемонстрировали больших успехов за две недели наступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Масштабное наступление Киева «застопорилось» за две недели операции. При этом Запад начал терять веру в успех украинской армии. Об этом написали в газете Il Fatto Quotidiano. «Наступление Украины уже застопорилось. <…> Запад с каждым днем «теряет инициативу и потенциал», — написали в издании . В материале подчеркнули, что, как правило, о развитии военной операции говорят первые десять дней. Киев же так и не продемонстрировал больших успехов, считает автор статьи. Также в газете Il Fatto Quotidiano заявили, что президент США Джо Байден намерен восстановить экономическое первенство американской стороны за счет Украины. В статье указали на то, что за счет поставок Киеву вооружения, Вашингтон обновляет собственные запасы и готовится масштабному противостоянию с Китаем. Ранее ВСУ начали масштабное наступление на нескольких направлениях участка фронта. Однако все попытки прорвать российскую оборону были пресечены российской армией. Позже экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что провал наступления Киева лишил НАТО вариантов для маневра. По его словам, теперь даже отправка на Украину войск Североатлантического альянса не поможет киевскому режиму , передает Pravda.RU. Также подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Запад вовсе разочаровался в украинской стороне из-за провала операции, передает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Масштабное наступление Киева «застопорилось» за две недели операции. При этом Запад начал терять веру в успех украинской армии. Об этом написали в газете Il Fatto Quotidiano. «Наступление Украины уже застопорилось. <…> Запад с каждым днем «теряет инициативу и потенциал», — написали в издании. В материале подчеркнули, что, как правило, о развитии военной операции говорят первые десять дней. Киев же так и не продемонстрировал больших успехов, считает автор статьи. Также в газете Il Fatto Quotidiano заявили, что президент США Джо Байден намерен восстановить экономическое первенство американской стороны за счет Украины. В статье указали на то, что за счет поставок Киеву вооружения, Вашингтон обновляет собственные запасы и готовится масштабному противостоянию с Китаем. Ранее ВСУ начали масштабное наступление на нескольких направлениях участка фронта. Однако все попытки прорвать российскую оборону были пресечены российской армией. Позже экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что провал наступления Киева лишил НАТО вариантов для маневра. По его словам, теперь даже отправка на Украину войск Североатлантического альянса не поможет киевскому режиму, передает Pravda.RU. Также подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Запад вовсе разочаровался в украинской стороне из-за провала операции, передает Nation News.