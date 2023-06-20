На полки свердловских магазинов поступят 20 тонн зараженных слив из Казахстана

В магазины Среднего Урала поставят 20 тонн зараженных слив Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз в магазины региона 20 тонн зараженных слив из Казахстана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«На Средний Урал прибыла крупная партия (20 тонн) слив из Казахстана. Во время фитосанитарного контроля на границе агрономы рефцентра обнаружили на плодах карантинного вредителя — калифорнийскую щитовку», — сказано в сообщении. Так как зараженные плоды представляют низкий фитосанитарный риск, сотрудники Россельхознадзора разрешили ввоз слив в регион.

Калифорнийская щитовка чаще всего встречается в лесах и садах. Вредитель поражает порядка 270 плодов из 84 семейств.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале сотрудники Россельхознадзора выявили свинину, зараженную сальмонеллой. Специалисты рефцентра приняли меры, дабы обезопасить потребителей.