На полки свердловских магазинов поступят 20 тонн зараженных слив из Казахстана

Управление Россельхознадзора по Свердловской области разрешило ввоз в магазины региона 20 тонн зараженных слив из Казахстана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«На Средний Урал прибыла крупная партия (20 тонн) слив из Казахстана. Во время фитосанитарного контроля на границе агрономы рефцентра обнаружили на плодах карантинного вредителя — калифорнийскую щитовку», — сказано в сообщении. Так как зараженные плоды представляют низкий фитосанитарный риск, сотрудники Россельхознадзора разрешили ввоз слив в регион.
Калифорнийская щитовка чаще всего встречается в лесах и садах. Вредитель поражает порядка 270 плодов из 84 семейств.
Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале сотрудники Россельхознадзора выявили свинину, зараженную сальмонеллой. Специалисты рефцентра приняли меры, дабы обезопасить потребителей.
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