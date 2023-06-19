Пограничники задержали мужчину за убийство в ЯНАО

Москвич был задержан при пересечении границы, после убийства дяди в ЯНАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При попытке пересечь государственную границу Российской Федерации был задержан 43-летний житель Московской области. Ранее он был объявлен в розыск по подозрению в убийстве дяди, совершенном в Тазовском районе ЯНАО, сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Тазовском районе жителю Московской области предъявлено обвинение в убийстве родственника. Не желая изобличения в совершенном преступлении, мужчина, являясь обладателем двойного гражданства, попытался выехать за пределы Российской Федерации, в связи с чем, был объявлен в розыск и задержан 10 июня при попытке пересечения государственной границы», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

О факте убийства стало известно 9 июня, когда в собственной квартире было обнаружено тело убитого тазовчанина 1965 года рождения. В ходе оперативных мероприятий следователи установили, что у покойного гостил племянник жены. В результате ссоры, случившейся между родственниками 2 июня, гость связал хозяина квартиры и нанес ему несколько ударов по голове. Испугавшись ответственности, он пешком ушел из поселка, добрался до Нового Уренгоя, откуда вылетел в Москву. Об обнаружении тела родственника он узнал после звонка из полиции и попытался покинуть страну. На следующий день подозреваемого задержали при попытке пересечения госграницы.

В настоящее время подозреваемый в убийстве родственника москвич заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.