Подполковник МВД раскрыл, как ВСУ скрывают количество потерь

Подполковник МВД Иванников: ВСУ кремируют солдат на поле боя, чтобы скрыть потери
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ВСУ используют мобильные крематории, отметил Олег Иванников Фото:
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По всей линии украинской группировки размещены 20 переносных крематориев. Так ВСУ скрывают количество потерь, рассказал в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Для утилизации и кремирования солдат ВСУ, погибших в ходе военных действий, из Германии было специально доставлено порядка 20 переносных крематориев. Они были распределены практически по всей линии украинской группировки и активно используются, чтобы скрыть истинное количество потерь ВСУ», — рассказал Олег Иванников.

При этом подполковник запаса МВД подчеркнул, что оперативным кремированием ВСУ также пытаются не допустить развития эпидемии. «Также [это необходимо], чтобы не допустить распространения эпидемии. Сейчас она уже во многих подразделениях выявляется в связи с наступлением летнего периода», — добавил Иванников.

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По всей линии украинской группировки размещены 20 переносных крематориев. Так ВСУ скрывают количество потерь, рассказал в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Для утилизации и кремирования солдат ВСУ, погибших в ходе военных действий, из Германии было специально доставлено порядка 20 переносных крематориев. Они были распределены практически по всей линии украинской группировки и активно используются, чтобы скрыть истинное количество потерь ВСУ», — рассказал Олег Иванников. При этом подполковник запаса МВД подчеркнул, что оперативным кремированием ВСУ также пытаются не допустить развития эпидемии. «Также [это необходимо], чтобы не допустить распространения эпидемии. Сейчас она уже во многих подразделениях выявляется в связи с наступлением летнего периода», — добавил Иванников.
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