Подполковник МВД раскрыл, как ВСУ скрывают количество потерь

Подполковник МВД Иванников: ВСУ кремируют солдат на поле боя, чтобы скрыть потери

21 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

ВСУ используют мобильные крематории, отметил Олег Иванников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей линии украинской группировки размещены 20 переносных крематориев. Так ВСУ скрывают количество потерь, рассказал в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Для утилизации и кремирования солдат ВСУ, погибших в ходе военных действий, из Германии было специально доставлено порядка 20 переносных крематориев. Они были распределены практически по всей линии украинской группировки и активно используются, чтобы скрыть истинное количество потерь ВСУ», — рассказал Олег Иванников. При этом подполковник запаса МВД подчеркнул, что оперативным кремированием ВСУ также пытаются не допустить развития эпидемии. «Также [это необходимо], чтобы не допустить распространения эпидемии. Сейчас она уже во многих подразделениях выявляется в связи с наступлением летнего периода», — добавил Иванников.

По всей линии украинской группировки размещены 20 переносных крематориев. Так ВСУ скрывают количество потерь, рассказал в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Для утилизации и кремирования солдат ВСУ, погибших в ходе военных действий, из Германии было специально доставлено порядка 20 переносных крематориев. Они были распределены практически по всей линии украинской группировки и активно используются, чтобы скрыть истинное количество потерь ВСУ», — рассказал Олег Иванников. При этом подполковник запаса МВД подчеркнул, что оперативным кремированием ВСУ также пытаются не допустить развития эпидемии. «Также [это необходимо], чтобы не допустить распространения эпидемии. Сейчас она уже во многих подразделениях выявляется в связи с наступлением летнего периода», — добавил Иванников.