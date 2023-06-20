Прокуратура начала проверку ДТП автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге

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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
Прокуратура проверит дело по факту ДТП автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге Фото:

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку по факту ДТП на улице Щербакова пассажирского автобуса №182 и троллейбуса №6, в аварии которых пострадали три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которые обслуживают указанные маршруты. За медпомощью после ДТП обратились три человека», — сказано в сообщении. Также прокуратура проверит проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом на линию и проводился ли медосмотр водителей.

В Екатеринбурге напротив жилого комплекса River Park автобус выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с троллейбусом. У автобуса повреждена кабина со стороны водителя и частично разрушена крыша транспорта.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области водитель Toyota не уступил дорогу владельцу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека.

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Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку по факту ДТП на улице Щербакова пассажирского автобуса №182 и троллейбуса №6, в аварии которых пострадали три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которые обслуживают указанные маршруты. За медпомощью после ДТП обратились три человека», — сказано в сообщении. Также прокуратура проверит проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом на линию и проводился ли медосмотр водителей. В Екатеринбурге напротив жилого комплекса River Park автобус выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с троллейбусом. У автобуса повреждена кабина со стороны водителя и частично разрушена крыша транспорта. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области водитель Toyota не уступил дорогу владельцу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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