Прокуратура начала проверку ДТП автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге

Прокуратура проверит дело по факту ДТП автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку по факту ДТП на улице Щербакова пассажирского автобуса №182 и троллейбуса №6, в аварии которых пострадали три человека. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которые обслуживают указанные маршруты. За медпомощью после ДТП обратились три человека», — сказано в сообщении. Также прокуратура проверит проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом на линию и проводился ли медосмотр водителей.

В Екатеринбурге напротив жилого комплекса River Park автобус выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с троллейбусом. У автобуса повреждена кабина со стороны водителя и частично разрушена крыша транспорта.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области водитель Toyota не уступил дорогу владельцу Lexus и попал в ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека.