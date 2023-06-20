Актеры пяти театров Екатеринбурга объединились ради первого спектакля в частном театре THEATRUM

Частный универсальный театр THEATRUM в Верхней Пышме презентует первый драматический спектакль

Премьера «Тайна доктора О.» пройдет 23 июня Фото: предоставлено частным универсальным театром THEATRUM

В частном универсальном театре THEATRUM, который находится в Верхней Пышме (Свердловская область), представят первый драматический спектакль «Тайна доктора О.». В нем сыграют актеры из пяти театров Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали представители театра.

«Это первый драматический спектакль в собственном репертуаре театра. Основой для постановки стал научно-фантастический фильм „Человек с земли“. Сюжет спектакля строится вокруг тайны университетского профессора Джона Олдмана, который внезапно бросая карьеру, дом и друзей, уезжает в неизвестном направлении», — рассказали в театре. Премьера «Тайна доктора О.» пройдет 23 июня.

Сценографом стал Фемистокл Атмадзас. Постановку спектакля доверили Александру Борисову, который ранее играл в Свердловском академическом театре драмы и выступал в качестве режиссера в Красноярской краевой филармонии, Свердловской детской филармонии и сотрудничал с креативным кластером «Л52».

В спектакле сыграют артисты практически всех театров Екатеринбурга: Георгий Добровицкий («Волхонка»), Илья Скворцов и Олеся Зиновьева (Екатеринбургский театр юного зрителя), Максим Удинцев (Екатеринбургский театр кукол), Валерий Прусаков, Сергей Шляпников и Полина Полицеймако (Камерный театр Объединенного музея писателей Урала) и Василиса Сунарчина (Учебный театр ЕГТИ). «Иными словами, это редкая возможность увидеть на одной сцене сразу нескольких любимых артистов, служащих в разных труппах», — сообщили в THEATRUM.

Ранее в THEATRUM показали моноспектакли «Piaf. Любовь не по нотам…», который рассказывал историю известной французской певицы Эдит Пиаф. Также публика увидела постановку по новеллам писателя Владимира Набокова. THEATRUM открылся в Верхней Пышме в феврале 2023 года. Он универсален как для драматических постановок, так и для оперных спектаклей. Одна из площадок театра находится в здании Музея автомобильной техники УГМК, где есть 180 зрительских мест.

Фото: предоставлено частным универсальным театром THEATRUM

Фото: предоставлено частным универсальным театром THEATRUM

Фото: предоставлено частным универсальным театром THEATRUM