В ХМАО дочка «Газпрома» продает кирпичный завод за полмиллиарда рублей

Производственный комплекс расположен на участке площадью более 80 тыс кв метров Фото: Илья Московец © URA.RU

«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставило на торги кирпичный завод в Югорске (ХМАО) за полмиллиарда рублей. Представитель продавца сообщил агентству, что в производственный комплекс занимает территорию более 80 тысяч квадратных метров.

«Комплекс расположен на земельном участке площадью 83 657 кв.метров, в списке имущества — 153 объекта, в том числе цех по производству кирпича, склады, открытые площадки для хранения сырья и оборудование. Начальная цена на аукционе — 431 616 628 рублей», — рассказал продавец.

Земля, на которой расположен завод, принадлежит городу — продавец арендует участок. Аукцион состоится на электронной торговой площадке 21 июня.

Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.

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