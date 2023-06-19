19 июня 2023

В ХМАО дочка «Газпрома» продает кирпичный завод за полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в 145 микрорайоне. Магнитогорск, стройматериалы, стройка, кирпич
Производственный комплекс расположен на участке площадью более 80 тыс кв метров Фото:

«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставило на торги кирпичный завод в Югорске (ХМАО) за полмиллиарда рублей. Представитель продавца сообщил агентству, что в производственный комплекс занимает территорию более 80 тысяч квадратных метров.

«Комплекс расположен на земельном участке площадью 83 657 кв.метров, в списке имущества — 153 объекта, в том числе цех по производству кирпича, склады, открытые площадки для хранения сырья и оборудование. Начальная цена на аукционе — 431 616 628 рублей», — рассказал продавец.

Земля, на которой расположен завод, принадлежит городу — продавец арендует участок. Аукцион состоится на электронной торговой площадке 21 июня.

Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.

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«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставило на торги кирпичный завод в Югорске (ХМАО) за полмиллиарда рублей. Представитель продавца сообщил агентству, что в производственный комплекс занимает территорию более 80 тысяч квадратных метров. «Комплекс расположен на земельном участке площадью 83 657 кв.метров, в списке имущества — 153 объекта, в том числе цех по производству кирпича, склады, открытые площадки для хранения сырья и оборудование. Начальная цена на аукционе — 431 616 628 рублей», — рассказал продавец. Земля, на которой расположен завод, принадлежит городу — продавец арендует участок. Аукцион состоится на электронной торговой площадке 21 июня. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей. »
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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