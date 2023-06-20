Впервые в стране бывшего СССР узаконили однополые браки

Парламент Эстонии узаконил однополые браки
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Флаги. Москва, флаги, эстония, эстонский флаг
Эстония стала первой страной бывшего СССР, которая легализовала однополые браки Фото:

Парламент Эстонии одобрил закон о легализации однополых браков. Он вступит в силу с 2024 года. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

«Парламент Эстонии одобрил во вторник закон о легализации однополых браков», — сказала Каллас. Ее слова передает европейское издание Reuters в своем материале. Она добавила, что центральная Европа должна продвигать «брак и любовь». Закон вступит в силу с 2024 года.

Эстония стала первой страной бывшего СССР, которая легализовала однополые браки. Страна была в составе Советского Союза 1940 по 1990 годы. Всего подобные бракосочетания разрешены в более чем 30 странах. Президент России Владимир Путин говорил, что Запад объявил извращения нормой, включая легализацию педофилии и однополые браки, передает «Утро.ру».

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Парламент Эстонии одобрил закон о легализации однополых браков. Он вступит в силу с 2024 года. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас. «Парламент Эстонии одобрил во вторник закон о легализации однополых браков», — сказала Каллас. Ее слова передает европейское издание Reuters в своем материале. Она добавила, что центральная Европа должна продвигать «брак и любовь». Закон вступит в силу с 2024 года. Эстония стала первой страной бывшего СССР, которая легализовала однополые браки. Страна была в составе Советского Союза 1940 по 1990 годы. Всего подобные бракосочетания разрешены в более чем 30 странах. Президент России Владимир Путин говорил, что Запад объявил извращения нормой, включая легализацию педофилии и однополые браки, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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