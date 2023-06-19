19 июня 2023

В Тюмени из-за проливного дождя в доме обрушилось перекрытие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый день. Тюмень, пешеходный переход, непогода, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом
Затяжной дождь начался в Тюмени 19 июня Фото:

В Тюмени из-за проливного дождя обрушилось чердачное перекрытие в деревянном доме №28а по ул. Пароходская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Жильцы дома были переселены в гостиницу.

«Ночью в небольшом двухквартирном деревянном доме из-за проливного дождя порушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом. Ответственные специалисты из профильных служб выехала на место и предложили жителям первого этажа (второй пустует) временно переехать в гостиницу. Комиссия в свою очередь решила установить в доме и около него зону вероятной ЧС», — рассказали в администрации.

Затяжной дождь начался в Тюмени 19 июня. Из-за непогоды в городе затопило многоэтажный дом, а также перенесена часть уличных концертов.

Из-за дождей в доме обрушилось чердачное перекрытие
Из-за дождей в доме обрушилось чердачное перекрытие
Фото:

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В Тюмени из-за проливного дождя обрушилось чердачное перекрытие в деревянном доме №28а по ул. Пароходская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Жильцы дома были переселены в гостиницу. «Ночью в небольшом двухквартирном деревянном доме из-за проливного дождя порушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом. Ответственные специалисты из профильных служб выехала на место и предложили жителям первого этажа (второй пустует) временно переехать в гостиницу. Комиссия в свою очередь решила установить в доме и около него зону вероятной ЧС», — рассказали в администрации. Затяжной дождь начался в Тюмени 19 июня. Из-за непогоды в городе затопило многоэтажный дом, а также перенесена часть уличных концертов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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