В Тюмени из-за проливного дождя в доме обрушилось перекрытие. Фото

20 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Затяжной дождь начался в Тюмени 19 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за проливного дождя обрушилось чердачное перекрытие в деревянном доме №28а по ул. Пароходская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Жильцы дома были переселены в гостиницу. «Ночью в небольшом двухквартирном деревянном доме из-за проливного дождя порушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом. Ответственные специалисты из профильных служб выехала на место и предложили жителям первого этажа (второй пустует) временно переехать в гостиницу. Комиссия в свою очередь решила установить в доме и около него зону вероятной ЧС», — рассказали в администрации. Затяжной дождь начался в Тюмени 19 июня. Из-за непогоды в городе затопило многоэтажный дом, а также перенесена часть уличных концертов. Из-за дождей в доме обрушилось чердачное перекрытие Фото: администрация Тюмени

В Тюмени из-за проливного дождя обрушилось чердачное перекрытие в деревянном доме №28а по ул. Пароходская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Жильцы дома были переселены в гостиницу. «Ночью в небольшом двухквартирном деревянном доме из-за проливного дождя порушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом. Ответственные специалисты из профильных служб выехала на место и предложили жителям первого этажа (второй пустует) временно переехать в гостиницу. Комиссия в свою очередь решила установить в доме и около него зону вероятной ЧС», — рассказали в администрации. Затяжной дождь начался в Тюмени 19 июня. Из-за непогоды в городе затопило многоэтажный дом, а также перенесена часть уличных концертов.