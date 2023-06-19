В Тюмени из-за проливного дождя обрушилось чердачное перекрытие в деревянном доме №28а по ул. Пароходская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Жильцы дома были переселены в гостиницу.
«Ночью в небольшом двухквартирном деревянном доме из-за проливного дождя порушилась часть чердачного перекрытия над верхним этажом. Ответственные специалисты из профильных служб выехала на место и предложили жителям первого этажа (второй пустует) временно переехать в гостиницу. Комиссия в свою очередь решила установить в доме и около него зону вероятной ЧС», — рассказали в администрации.
Затяжной дождь начался в Тюмени 19 июня. Из-за непогоды в городе затопило многоэтажный дом, а также перенесена часть уличных концертов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.