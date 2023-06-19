В ХМАО в День молодежи выступят звезды российской эстрады

Молодежь ХМАО поздравят группа «Мохито» и Стас Море Фото: Московец Илья © URA.RU

В городах ХМАО в День молодежи выступят звезды российской эстрады. Пресс-служба Нижневартовска сообщила агентству, что городскую молодежь поздравит певец и шоумен Стас Море, а администрация Сургута анонсировала концерт группы «Мохито».

«В Нижневартовске 24 июня на площади Нефтяников состоится молодежный фестиваль „Твои возможности“. В рамках программы выступит певец Стас Море», — подтвердили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Нижневартовска.

Масштабный праздник для молодежи пройдет и в Сургуте.«В завершение вечера состоится концерт группы „Мохито“», — сообщили власти Сургута.

Хит группы «Мохито» «Не переживай» в ноябре 2022 года вошел в чарт МУЗ-ТВ. Стас Море был полуфиналистом «Новой волны» и участником шоу «Голос» на Первом телеканале.

Ранее URA.RU писало, что в Излучинске Нижневартовского района ХМАО выступил певец Сергей Трофимов. Концерт состоялся на главной площади населенного пункта в День России.