19 июня 2023

В ХМАО в День молодежи выступят звезды российской эстрады

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь ХМАО поздравят группа «Мохито» и Стас Море Фото:

В городах ХМАО в День молодежи выступят звезды российской эстрады. Пресс-служба Нижневартовска сообщила агентству, что городскую молодежь поздравит певец и шоумен Стас Море, а администрация Сургута анонсировала концерт группы «Мохито».

«В Нижневартовске 24 июня на площади Нефтяников состоится молодежный фестиваль „Твои возможности“. В рамках программы выступит певец Стас Море», — подтвердили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Нижневартовска.

Масштабный праздник для молодежи пройдет и в Сургуте.«В завершение вечера состоится концерт группы „Мохито“», — сообщили власти Сургута.

Хит группы «Мохито» «Не переживай» в ноябре 2022 года вошел в чарт МУЗ-ТВ. Стас Море был полуфиналистом «Новой волны» и участником шоу «Голос» на Первом телеканале.

Ранее URA.RU писало, что в Излучинске Нижневартовского района ХМАО выступил певец Сергей Трофимов. Концерт состоялся на главной площади населенного пункта в День России.

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В городах ХМАО в День молодежи выступят звезды российской эстрады. Пресс-служба Нижневартовска сообщила агентству, что городскую молодежь поздравит певец и шоумен Стас Море, а администрация Сургута анонсировала концерт группы «Мохито». «В Нижневартовске 24 июня на площади Нефтяников состоится молодежный фестиваль „Твои возможности“. В рамках программы выступит певец Стас Море», — подтвердили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Нижневартовска. Масштабный праздник для молодежи пройдет и в Сургуте.«В завершение вечера состоится концерт группы „Мохито“», — сообщили власти Сургута. Хит группы «Мохито» «Не переживай» в ноябре 2022 года вошел в чарт МУЗ-ТВ. Стас Море был полуфиналистом «Новой волны» и участником шоу «Голос» на Первом телеканале. Ранее URA.RU писало, что в Излучинске Нижневартовского района ХМАО выступил певец Сергей Трофимов. Концерт состоялся на главной площади населенного пункта в День России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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