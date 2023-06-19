Курганский Wildberries отказывается от конкуренции с Ozon

Конкуренция якобы существует между пунктами выдачи заказов WB Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries и Ozon не планируют конкурировать друг с другом. Работники маркетплейсов считают, что соперничество получается невыгодным и бессмысленным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа сотрудников одного из курганских ПВЗ Wildberries.

«Как таковой конкуренции между пунктами выдачи заказов с разных маркетплейсов или с партнерами нет. Это связано с тем, что у большинства ПВЗ Ozon и Wildberries в Кургане один индивидуальный предприниматель», — рассказал URA.RU источник.

Со слов сотрудника, конкуренция сохраняется между пунктами Wildberries. Якобы некоторые точки выдачи могут увеличивать процент выкупа товара за счет того, что на их точку привозят заказанную мебель. Как отмечает источник, не все ПВЗ могут принять на своем складе крупногабаритный товар, так как там просто не места. «На нашем пункте ежемесячная сумма выкупа выше по причине того, что приезжает вся мебель, которая есть на Wildberries», — делится с URA.RU источник.

Корреспондент информационного агентства URA.RU обратилась за комментариями к руководителям маркетплейса Wildberries. На момент публикации, ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что курганский Wildberries проигнорировал всероссийскую забастовку. Со слов сотрудников местных пунктов выдачи заказов, у них нет веских причин устраивать протесты против маркетплейса.