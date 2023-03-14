Курганский Wildberries проигнорировал всероссийскую забастовку

15 марта 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Массовые забастовки сотрудников Wildberries не коснулись Кургана Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не выйдут на забастовку. По их словам, у них нет причин устраивать протесты против маркетплейса. Об этом агентству URA.RU сообщил источник, близкий к работе курганских ПВЗ. «Что касается больших штрафов или забастовок — у нас такого не было. Это в целом не предусматривается. У нас более лояльная система оценки работы сотрудников. Даже в тех случаях, когда нам грубят люди, которые приходят получать товар, и сотрудник Wildberries отвечает тем же. Начальство, по сути, на это ничего не говорит», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что руководству в Кургане, по большей части, нет дело до забастовок в других городах. Штрафы на сотрудников накладывают только когда они теряют товар на пункте выдачи или из-за подмены товара. В остальных случаях, не бывает штрафов на регулярной основе. Зарплата на ПВЗ, по словам источника, мало зависит от рейтинга самого пункта. Сотрудники зарабатывают от ставки за смену. От рейтинга зависит только премия. Источник отмечает, что сотрудники на курганских ПВЗ ответственные, а проблемы чаще всего случаются со стажерами. «Им ставят смену, вносят их в график, но они просто могут не прийти на пункт выдачи. Получается так, что они теряют смену и возможность заработать», — отмечает один из сотрудников WB. Ранее URA.RU писало о забастовке сотрудников Wildberries в Екатеринбурге из-за 100% списаний из зарплаты за бракованный товар. В знак протеста закрылись пункты в двух районах города. К возможным забастовкам готовятся и в ЯНАО. Товары будут приниматься на ПВЗ, но получить их люди не смогут. Руководство WB отрицает закрытие пунктов, которые начались из-за массовых забастовок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не выйдут на забастовку. По их словам, у них нет причин устраивать протесты против маркетплейса. Об этом агентству URA.RU сообщил источник, близкий к работе курганских ПВЗ. «Что касается больших штрафов или забастовок — у нас такого не было. Это в целом не предусматривается. У нас более лояльная система оценки работы сотрудников. Даже в тех случаях, когда нам грубят люди, которые приходят получать товар, и сотрудник Wildberries отвечает тем же. Начальство, по сути, на это ничего не говорит», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что руководству в Кургане, по большей части, нет дело до забастовок в других городах. Штрафы на сотрудников накладывают только когда они теряют товар на пункте выдачи или из-за подмены товара. В остальных случаях, не бывает штрафов на регулярной основе. Зарплата на ПВЗ, по словам источника, мало зависит от рейтинга самого пункта. Сотрудники зарабатывают от ставки за смену. От рейтинга зависит только премия. Источник отмечает, что сотрудники на курганских ПВЗ ответственные, а проблемы чаще всего случаются со стажерами. «Им ставят смену, вносят их в график, но они просто могут не прийти на пункт выдачи. Получается так, что они теряют смену и возможность заработать», — отмечает один из сотрудников WB. Ранее URA.RU писало о забастовке сотрудников Wildberries в Екатеринбурге из-за 100% списаний из зарплаты за бракованный товар. В знак протеста закрылись пункты в двух районах города. К возможным забастовкам готовятся и в ЯНАО. Товары будут приниматься на ПВЗ, но получить их люди не смогут. Руководство WB отрицает закрытие пунктов, которые начались из-за массовых забастовок.