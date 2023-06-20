Четыре человека погибли при взрыве на Тамбовском пороховом заводе

Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода, сообщает SHOT
В Котовске (Тамбовская область) произошел взрыв внутри порохового завода. Погибло четыре человека. Также есть двое пострадавших. Об этом сообщают экстренные службы.
«Четыре человека погибли, двое пострадали при взрыве в здании Тамбовского порохового завода», — сообщают службы. Их заявления передает ТАСС.
Telegram-канал SHOT пишет, что взрыв произошел в третьем цехе в 14:00 по МСК. Пожар ликвидировали. Причины происшествия неизвестны.
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