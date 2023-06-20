Путин запустил первый в РФ маршрут речного электротрамвая

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин запустил речной трамвай Фото:

Президент России Владимир Путин дал запуск регулярному движению речного трамвая на Москве-реке. Видео осмотра Путиным транспорта опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Путин осматривает новый общественный транспорт Москвы — речной трамвай», — написал Зарубин под видео в своем telegram-канале. Уточняется, что Путин уже дал старт запуску маршрута. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что созданный «трамвайчик» является лучшим в мире с точки зрения комфорта, экологии, дизайна и других параметров.

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Президент России Владимир Путин дал запуск регулярному движению речного трамвая на Москве-реке. Видео осмотра Путиным транспорта опубликовал журналист Павел Зарубин. «Путин осматривает новый общественный транспорт Москвы — речной трамвай», — написал Зарубин под видео в своем telegram-канале. Уточняется, что Путин уже дал старт запуску маршрута. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что созданный «трамвайчик» является лучшим в мире с точки зрения комфорта, экологии, дизайна и других параметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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