Путин запустил первый в РФ маршрут речного электротрамвая

Владимир Путин запустил речной трамвай
Президент России Владимир Путин дал запуск регулярному движению речного трамвая на Москве-реке. Видео осмотра Путиным транспорта опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Путин осматривает новый общественный транспорт Москвы — речной трамвай», — написал Зарубин под видео в своем
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