Екатеринбуржцы взбунтовались в соцсетях из-за изменений маршрутов общественного транспорта

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Виды города. Екатеринбург, проезжая часть, общественный транспорт, город, остановка общественного транспорта, улица радищева, электротранспорт, трамвай
Екатеринбуржцы негодуют из-за новых маршрутов общественного транспорта Фото:

Большинство жителей Екатеринбурга не оценили планируемую модернизацию общественного транспорта с учетом новых застроек в городе. Местные жители поделились своим мнением в социальных сетях.

«Это не оптимизация и улучшение связи между районами. Это прямое сокращение, чтобы увеличить количество пересадок и уменьшить количество подвижного состава», — написал интернет-пользователь. По мнению другого пользователя соцсети «ВКонтакте», для этого в городе нужно решить вопрос с теплыми остановками. «Даже меня, закаленного мужчину, напрягает ждать трамвай зимой около часу. А между прочим, еще женщины с детьми ездят и старики», — добавил он.

«Как исчезновение маршрутов может сократить интервалы и улучшить транспортную связь?» — негодует комментатор. Также один из екатеринбуржцев уверен, что совсем скоро все люди будут пользоваться самокатами. «Зимой пересядем на санки», — подытожил он.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начнется модернизация автобусов, троллейбусов и трамваев. В городе изменятся маршруты общественного транспорта. Некоторые маршруты в администрации планируют отменить, а какие-то объединить.

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Большинство жителей Екатеринбурга не оценили планируемую модернизацию общественного транспорта с учетом новых застроек в городе. Местные жители поделились своим мнением в социальных сетях. «Это не оптимизация и улучшение связи между районами. Это прямое сокращение, чтобы увеличить количество пересадок и уменьшить количество подвижного состава», — написал интернет-пользователь. По мнению другого пользователя соцсети «ВКонтакте», для этого в городе нужно решить вопрос с теплыми остановками. «Даже меня, закаленного мужчину, напрягает ждать трамвай зимой около часу. А между прочим, еще женщины с детьми ездят и старики», — добавил он. «Как исчезновение маршрутов может сократить интервалы и улучшить транспортную связь?» — негодует комментатор. Также один из екатеринбуржцев уверен, что совсем скоро все люди будут пользоваться самокатами. «Зимой пересядем на санки», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начнется модернизация автобусов, троллейбусов и трамваев. В городе изменятся маршруты общественного транспорта. Некоторые маршруты в администрации планируют отменить, а какие-то объединить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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