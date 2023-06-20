Екатеринбуржцы взбунтовались в соцсетях из-за изменений маршрутов общественного транспорта

20 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы негодуют из-за новых маршрутов общественного транспорта Фото: Московец Илья © URA.RU Большинство жителей Екатеринбурга не оценили планируемую модернизацию общественного транспорта с учетом новых застроек в городе. Местные жители поделились своим мнением в социальных сетях. «Это не оптимизация и улучшение связи между районами. Это прямое сокращение, чтобы увеличить количество пересадок и уменьшить количество подвижного состава», — написал интернет-пользователь. По мнению другого пользователя соцсети «ВКонтакте», для этого в городе нужно решить вопрос с теплыми остановками. «Даже меня, закаленного мужчину, напрягает ждать трамвай зимой около часу. А между прочим, еще женщины с детьми ездят и старики», — добавил он. «Как исчезновение маршрутов может сократить интервалы и улучшить транспортную связь?» — негодует комментатор. Также один из екатеринбуржцев уверен, что совсем скоро все люди будут пользоваться самокатами. «Зимой пересядем на санки», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начнется модернизация автобусов, троллейбусов и трамваев. В городе изменятся маршруты общественного транспорта. Некоторые маршруты в администрации планируют отменить, а какие-то объединить.

Большинство жителей Екатеринбурга не оценили планируемую модернизацию общественного транспорта с учетом новых застроек в городе. Местные жители поделились своим мнением в социальных сетях. «Это не оптимизация и улучшение связи между районами. Это прямое сокращение, чтобы увеличить количество пересадок и уменьшить количество подвижного состава», — написал интернет-пользователь. По мнению другого пользователя соцсети «ВКонтакте», для этого в городе нужно решить вопрос с теплыми остановками. «Даже меня, закаленного мужчину, напрягает ждать трамвай зимой около часу. А между прочим, еще женщины с детьми ездят и старики», — добавил он. «Как исчезновение маршрутов может сократить интервалы и улучшить транспортную связь?» — негодует комментатор. Также один из екатеринбуржцев уверен, что совсем скоро все люди будут пользоваться самокатами. «Зимой пересядем на санки», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге начнется модернизация автобусов, троллейбусов и трамваев. В городе изменятся маршруты общественного транспорта. Некоторые маршруты в администрации планируют отменить, а какие-то объединить.