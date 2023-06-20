Ребенок, умерший в Перми после употребления героина, жил в социально опасном положении

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Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , силуэт, тени
Родители постоянно отказывались от лечения и реабилитации сына Фото:

Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова рассказала, что умерший после употребления наркотиков 10-летний ребенок в Перми находился в социально опасном положении. Родители ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию сына, а сам несовершеннолетний употреблял алкоголь.

«Несовершеннолетний был поставлен на учет в СОП (как находящийся в Социально опасном положении) по причине «родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию сына. Несовершеннолетний, употребляющий спиртные напитки», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на слова омбудсмена. Как она добавила, пока неизвестно, какими именно веществами отравился ребенок.

Также по словам Денисовой, родители постоянно отказывались от предлагаемых вариантов лечения и реабилитации сына. Омбудсмен направила ходатайство в прокуратуру о проверке ответственных органов. Ранее стало известно о смерти 10-летнего мальчика в Перми, врачи три дня боролись за его жизнь. По сообщениям СМИ, ребенок умер после употребления героина в гостях у подруги.

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Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова рассказала, что умерший после употребления наркотиков 10-летний ребенок в Перми находился в социально опасном положении. Родители ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию сына, а сам несовершеннолетний употреблял алкоголь. «Несовершеннолетний был поставлен на учет в СОП (как находящийся в Социально опасном положении) по причине «родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию сына. Несовершеннолетний, употребляющий спиртные напитки», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на слова омбудсмена. Как она добавила, пока неизвестно, какими именно веществами отравился ребенок. Также по словам Денисовой, родители постоянно отказывались от предлагаемых вариантов лечения и реабилитации сына. Омбудсмен направила ходатайство в прокуратуру о проверке ответственных органов. Ранее стало известно о смерти 10-летнего мальчика в Перми, врачи три дня боролись за его жизнь. По сообщениям СМИ, ребенок умер после употребления героина в гостях у подруги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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