Ребенок, умерший в Перми после употребления героина, жил в социально опасном положении

20 июня 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Родители постоянно отказывались от лечения и реабилитации сына Фото: Размик Закарян © URA.RU Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова рассказала, что умерший после употребления наркотиков 10-летний ребенок в Перми находился в социально опасном положении. Родители ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию сына, а сам несовершеннолетний употреблял алкоголь. «Несовершеннолетний был поставлен на учет в СОП (как находящийся в Социально опасном положении) по причине «родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию сына. Несовершеннолетний, употребляющий спиртные напитки», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на слова омбудсмена. Как она добавила, пока неизвестно, какими именно веществами отравился ребенок. Также по словам Денисовой, родители постоянно отказывались от предлагаемых вариантов лечения и реабилитации сына. Омбудсмен направила ходатайство в прокуратуру о проверке ответственных органов. Ранее стало известно о смерти 10-летнего мальчика в Перми, врачи три дня боролись за его жизнь. По сообщениям СМИ, ребенок умер после употребления героина в гостях у подруги.

Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова рассказала, что умерший после употребления наркотиков 10-летний ребенок в Перми находился в социально опасном положении. Родители ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию сына, а сам несовершеннолетний употреблял алкоголь. «Несовершеннолетний был поставлен на учет в СОП (как находящийся в Социально опасном положении) по причине «родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию сына. Несовершеннолетний, употребляющий спиртные напитки», — сообщает «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на слова омбудсмена. Как она добавила, пока неизвестно, какими именно веществами отравился ребенок. Также по словам Денисовой, родители постоянно отказывались от предлагаемых вариантов лечения и реабилитации сына. Омбудсмен направила ходатайство в прокуратуру о проверке ответственных органов. Ранее стало известно о смерти 10-летнего мальчика в Перми, врачи три дня боролись за его жизнь. По сообщениям СМИ, ребенок умер после употребления героина в гостях у подруги.