19 июня 2023

В Перми умер 10-летний мальчик после употребления героина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
За жизнь ребенка три дня боролись врачи Фото:

В Перми после употребления героина умер 10-летний мальчик. За его жизнь врачи боролись три дня, сообщает telegram-канал Shot.

«Ребенка в коме доставили в реанимацию. Три дня врачи боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось: он умер накануне поздно вечером. Эксперты в его организме обнаружили героин», — сообщает telegram-канал.

Сообщается, что мальчику стало плохо, когда он был дома у 16-летний подруги. Она ему вызвала скорую. Позже в доме девушки нашли пакет с белым порошком, который был отправлен на экспертизу. По информации telegram-канала, ребенок состоял на учете ПДН и психиатра.

В СУ СК по Пермскому краю был направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми после употребления героина умер 10-летний мальчик. За его жизнь врачи боролись три дня, сообщает telegram-канал Shot. «Ребенка в коме доставили в реанимацию. Три дня врачи боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось: он умер накануне поздно вечером. Эксперты в его организме обнаружили героин», — сообщает telegram-канал. Сообщается, что мальчику стало плохо, когда он был дома у 16-летний подруги. Она ему вызвала скорую. Позже в доме девушки нашли пакет с белым порошком, который был отправлен на экспертизу. По информации telegram-канала, ребенок состоял на учете ПДН и психиатра. В СУ СК по Пермскому краю был направлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...