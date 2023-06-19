В Перми умер 10-летний мальчик после употребления героина

В Перми после употребления героина умер 10-летний мальчик. За его жизнь врачи боролись три дня, сообщает telegram-канал Shot.
«Ребенка в коме доставили в реанимацию. Три дня врачи боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось: он умер накануне поздно вечером. Эксперты в его организме обнаружили героин», — сообщает telegram-канал.
Сообщается, что мальчику стало плохо, когда он был дома у 16-летний подруги. Она ему вызвала скорую. Позже в доме девушки нашли пакет с белым порошком, который был отправлен на экспертизу. По информации telegram-канала, ребенок состоял на учете ПДН и психиатра.
В СУ СК по Пермскому краю был направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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