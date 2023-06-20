ООН не хочет терять контакт с Россией по зерновой сделке

Член ООН Хак заявил, что организация находится в контакте с РФ и желает продолжения зерновой сделки

20 июня 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

США глубоко сожалеют о намерениях РФ прекратить сделку, сообщил Джон Кирби Фото: Сергей Венявский © URA.RU ООН хочет, чтобы Россия продолжила зерновую сделку. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он уточнил, что сейчас организация находится в контакте с РФ и Украиной. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Вашингтон тоже надеется на продление. «Мы пытаемся обеспечить, чтобы <…> черноморская зерновая инициатива продолжили действовать. И мы в контакте [с Россией и Украиной], чтобы обеспечить, чтобы эти сделки продолжили действовать», — сказал Хак. Его слова приводит РИА Новости. Кирби сообщил, что США глубоко сожалеют о намерении РФ прекратить зерновую сделку. По его словам, Вашингтон надеется на ее возобновлении. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что 18 июля станет завершением зерновой сделки. Он подчеркнул, что МИД не исключает новых контактов с ООН по вывозу зерна.

ООН хочет, чтобы Россия продолжила зерновую сделку. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он уточнил, что сейчас организация находится в контакте с РФ и Украиной. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Вашингтон тоже надеется на продление. «Мы пытаемся обеспечить, чтобы <…> черноморская зерновая инициатива продолжили действовать. И мы в контакте [с Россией и Украиной], чтобы обеспечить, чтобы эти сделки продолжили действовать», — сказал Хак. Его слова приводит РИА Новости. Кирби сообщил, что США глубоко сожалеют о намерении РФ прекратить зерновую сделку. По его словам, Вашингтон надеется на ее возобновлении. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что 18 июля станет завершением зерновой сделки. Он подчеркнул, что МИД не исключает новых контактов с ООН по вывозу зерна.