Махонин пообещал вернуть Северодонецк к нормальной жизни

Во время рабочей поездки в Северодонецк Махонин пообещал помощь городу-побратиму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей поездки в Северодонецк (Луганская народная республика), пообещал продолжить помощь по восстановлению города-побратима. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Возвращаем людям самое главное — жилье. Северодончане чувствуют поддержку Пермского края, просят передать слова благодарности всем жителям за неравнодушие. Вместе обязательно вернем Северодонецк к нормальной жизни», — написал в посте Махонин.

По словам главы Прикамья, находясь в Северодонецке, они вместе с главой города Николаем Моргуновым посмотрели, как прошло восстановление школы и детского сада. Махонин подчеркнул, что идет ремонт в здании, где размещается паспортный стол и местные жители активно получают российские паспорта.

Пермский губернатор также рассказал, что городу-побратиму передали новую коммунальную технику. «Привезли гуманитарную помощь, собранную по заявкам», — подытожил Махонин.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка (Луганская народная республика). Об этом сообщил в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.