Махонин пообещал вернуть Северодонецк к нормальной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Во время рабочей поездки в Северодонецк Махонин пообещал помощь городу-побратиму Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей поездки в Северодонецк (Луганская народная республика), пообещал продолжить помощь по восстановлению города-побратима. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Возвращаем людям самое главное — жилье. Северодончане чувствуют поддержку Пермского края, просят передать слова благодарности всем жителям за неравнодушие. Вместе обязательно вернем Северодонецк к нормальной жизни», — написал в посте Махонин.

По словам главы Прикамья, находясь в Северодонецке, они вместе с главой города Николаем Моргуновым посмотрели, как прошло восстановление школы и детского сада. Махонин подчеркнул, что идет ремонт в здании, где размещается паспортный стол и местные жители активно получают российские паспорта.

Пермский губернатор также рассказал, что городу-побратиму передали новую коммунальную технику. «Привезли гуманитарную помощь, собранную по заявкам», — подытожил Махонин.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка (Луганская народная республика). Об этом сообщил в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей поездки в Северодонецк (Луганская народная республика), пообещал продолжить помощь по восстановлению города-побратима. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Возвращаем людям самое главное — жилье. Северодончане чувствуют поддержку Пермского края, просят передать слова благодарности всем жителям за неравнодушие. Вместе обязательно вернем Северодонецк к нормальной жизни», — написал в посте Махонин. По словам главы Прикамья, находясь в Северодонецке, они вместе с главой города Николаем Моргуновым посмотрели, как прошло восстановление школы и детского сада. Махонин подчеркнул, что идет ремонт в здании, где размещается паспортный стол и местные жители активно получают российские паспорта. Пермский губернатор также рассказал, что городу-побратиму передали новую коммунальную технику. «Привезли гуманитарную помощь, собранную по заявкам», — подытожил Махонин. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка (Луганская народная республика). Об этом сообщил в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...