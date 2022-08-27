27 августа 2022
26 августа 2022

Махонин подписал соглашение о восстановлении города в ЛНР. Фото

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, разрушения, последствия обстрела, северодонецк
Правительство Пермского края поможет восстановить Северодонецк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка (Луганская народная республика). Об этом сообщил в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

«Сегодня сделан еще один важный шаг на пути восстановления Северодонецка — подписано соглашение между правительством Пермского края и администрацией города Северодонецка. <…> Уже больше месяца плечом к плечу специалисты Северодонецка и Перми неустанно работают на восстановление города», — рассказывает Моргунов.

При поддержке Дмитрия Махонина и правительства Пермского края в Северодонецке будут проводиться ремонтные работы, а также налаживаться система соцзащиты населения. Систему образования города интегрируют в российское образовательное пространство.

Ранее в Северодонецк прибыла коммунальная техника из Пермского края. Она будет использоваться для восстановления и поддержания инфраструктуры города, освобожденного от украинских националистов. Также Пермский край выделит полмиллиарда для восстановления города.

В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

Пермский край и Северодонецк будут работать вместе, чтобы восстановить город

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка (Луганская народная республика). Об этом сообщил в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов. «Сегодня сделан еще один важный шаг на пути восстановления Северодонецка — подписано соглашение между правительством Пермского края и администрацией города Северодонецка. <…> Уже больше месяца плечом к плечу специалисты Северодонецка и Перми неустанно работают на восстановление города», — рассказывает Моргунов. При поддержке Дмитрия Махонина и правительства Пермского края в Северодонецке будут проводиться ремонтные работы, а также налаживаться система соцзащиты населения. Систему образования города интегрируют в российское образовательное пространство. Ранее в Северодонецк прибыла коммунальная техника из Пермского края. Она будет использоваться для восстановления и поддержания инфраструктуры города, освобожденного от украинских националистов. Также Пермский край выделит полмиллиарда для восстановления города. В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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