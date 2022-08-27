Правительство Пермского края поможет восстановить Северодонецк Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка (Луганская народная республика). Об этом сообщил в своем telegram-канале исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.

«Сегодня сделан еще один важный шаг на пути восстановления Северодонецка — подписано соглашение между правительством Пермского края и администрацией города Северодонецка. <…> Уже больше месяца плечом к плечу специалисты Северодонецка и Перми неустанно работают на восстановление города», — рассказывает Моргунов.

При поддержке Дмитрия Махонина и правительства Пермского края в Северодонецке будут проводиться ремонтные работы, а также налаживаться система соцзащиты населения. Систему образования города интегрируют в российское образовательное пространство.

Ранее в Северодонецк прибыла коммунальная техника из Пермского края. Она будет использоваться для восстановления и поддержания инфраструктуры города, освобожденного от украинских националистов. Также Пермский край выделит полмиллиарда для восстановления города.

В ДНР и ЛНР с 24 февраля проводится военная спецоперация. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.