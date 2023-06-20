20 июня 2023

Радиоведущий Никсон: ВСУ в контрнаступлении подражают японцам Второй мировой

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Американский ведущий полагает, что наступление ВСУ схоже с атаками летчиков-камикадзе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление ВСУ по своей сути является атакой камикадзе. Такое мнение выразил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

«Они взяли кучу несчастных <…>, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! Это не наступление, это атака камикадзе!» — сказал Никсон в эфире свое youtube-канала.

Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно слова президента Владимира Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объявил о достижении одной из целей СВО.

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Контрнаступление ВСУ по своей сути является атакой камикадзе. Такое мнение выразил американский радиоведущий Гарланд Никсон. «Они взяли кучу несчастных <…>, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! Это не наступление, это атака камикадзе!» — сказал Никсон в эфире свое youtube-канала. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно слова президента Владимира Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объявил о достижении одной из целей СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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