Контрнаступление ВСУ по своей сути является атакой камикадзе. Такое мнение выразил американский радиоведущий Гарланд Никсон.
«Они взяли кучу несчастных <…>, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! Это не наступление, это атака камикадзе!» — сказал Никсон в
Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно слова президента Владимира Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объявил о достижении одной из целей СВО.
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