Радиоведущий Никсон: ВСУ в контрнаступлении подражают японцам Второй мировой

21 июня 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Американский ведущий полагает, что наступление ВСУ схоже с атаками летчиков-камикадзе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление ВСУ по своей сути является атакой камикадзе. Такое мнение выразил американский радиоведущий Гарланд Никсон. «Они взяли кучу несчастных <…>, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! Это не наступление, это атака камикадзе!» — сказал Никсон в эфире свое youtube-канала. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно слова президента Владимира Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объявил о достижении одной из целей СВО.

Контрнаступление ВСУ по своей сути является атакой камикадзе. Такое мнение выразил американский радиоведущий Гарланд Никсон. «Они взяли кучу несчастных <…>, посадили их в разные танки, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем сказали одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление! Это не наступление, это атака камикадзе!» — сказал Никсон в эфире свое youtube-канала. Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно слова президента Владимира Путина, основными ее задачами являются демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объявил о достижении одной из целей СВО.