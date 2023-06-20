Тюменский внутрипол начал внедрять нацменьшинства в гордуму

Задача Кремля тюменскому внутриполу поможет главе казахской диаспоры Ибраеву войти в гордуму

21 июня 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В гордуму Тюмени внедрят представителей нацменьшинств по установке АП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский внутрипол приступил к выполнению задачи Администрации президента по внедрению в гордуму депутатов из числа нацменьшинств. Основной кандидат — Есенгалий Ибраев, который не набрал нужное количество голосов на праймериз для проходного места. Ситуацию URA.RU описал инсайдер из тюменской политтусовки. «Стоит задача по наполнению гордумы нацменьшинствами. Сейчас нужно обеспечить мандатом главу казахской диаспоры Есенгалия Ибраева. По итогам праймериз он занял только 12 место, но его поднимут на одну из проходных позиций. Возможно, просто попросят отказаться от участия в выборах тех, кто перед ним. Решение будет принято в июле», — поделился источник агентства. Есенгалий Ибраев занял 12 место на праймериз «Единой России». По предварительным данным, в партии рассчитывают на проход в гордуму первых 4-5 кандидатов из списка. Задачу по представительству нацменьшинств в городской думе тюменской внутренней политике поставила Администрация президента.

Тюменский внутрипол приступил к выполнению задачи Администрации президента по внедрению в гордуму депутатов из числа нацменьшинств. Основной кандидат — Есенгалий Ибраев, который не набрал нужное количество голосов на праймериз для проходного места. Ситуацию URA.RU описал инсайдер из тюменской политтусовки. «Стоит задача по наполнению гордумы нацменьшинствами. Сейчас нужно обеспечить мандатом главу казахской диаспоры Есенгалия Ибраева. По итогам праймериз он занял только 12 место, но его поднимут на одну из проходных позиций. Возможно, просто попросят отказаться от участия в выборах тех, кто перед ним. Решение будет принято в июле», — поделился источник агентства. Есенгалий Ибраев занял 12 место на праймериз «Единой России». По предварительным данным, в партии рассчитывают на проход в гордуму первых 4-5 кандидатов из списка. Задачу по представительству нацменьшинств в городской думе тюменской внутренней политике поставила Администрация президента.