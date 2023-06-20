20 июня 2023

Тюменский внутрипол начал внедрять нацменьшинства в гордуму

Задача Кремля тюменскому внутриполу поможет главе казахской диаспоры Ибраеву войти в гордуму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум арматуростроителей России. Курган, чиновник, часы, руки депутата, депутат
В гордуму Тюмени внедрят представителей нацменьшинств по установке АП Фото:

Тюменский внутрипол приступил к выполнению задачи Администрации президента по внедрению в гордуму депутатов из числа нацменьшинств. Основной кандидат — Есенгалий Ибраев, который не набрал нужное количество голосов на праймериз для проходного места. Ситуацию URA.RU описал инсайдер из тюменской политтусовки.

«Стоит задача по наполнению гордумы нацменьшинствами. Сейчас нужно обеспечить мандатом главу казахской диаспоры Есенгалия Ибраева. По итогам праймериз он занял только 12 место, но его поднимут на одну из проходных позиций. Возможно, просто попросят отказаться от участия в выборах тех, кто перед ним. Решение будет принято в июле», — поделился источник агентства.

Есенгалий Ибраев занял 12 место на праймериз «Единой России». По предварительным данным, в партии рассчитывают на проход в гордуму первых 4-5 кандидатов из списка. Задачу по представительству нацменьшинств в городской думе тюменской внутренней политике поставила Администрация президента.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский внутрипол приступил к выполнению задачи Администрации президента по внедрению в гордуму депутатов из числа нацменьшинств. Основной кандидат — Есенгалий Ибраев, который не набрал нужное количество голосов на праймериз для проходного места. Ситуацию URA.RU описал инсайдер из тюменской политтусовки. «Стоит задача по наполнению гордумы нацменьшинствами. Сейчас нужно обеспечить мандатом главу казахской диаспоры Есенгалия Ибраева. По итогам праймериз он занял только 12 место, но его поднимут на одну из проходных позиций. Возможно, просто попросят отказаться от участия в выборах тех, кто перед ним. Решение будет принято в июле», — поделился источник агентства. Есенгалий Ибраев занял 12 место на праймериз «Единой России». По предварительным данным, в партии рассчитывают на проход в гордуму первых 4-5 кандидатов из списка. Задачу по представительству нацменьшинств в городской думе тюменской внутренней политике поставила Администрация президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...