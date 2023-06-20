20 июня 2023
19 июня 2023

Мэрия хотела забрать у курганца дачу, оставшуюся после смерти матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, лето, дача, дачный участок, садоводство
Курганец в суде отстоял свое право на дачный участок, который достался ему после смерти матери Фото:

Житель Кургана смог в суде отстоять свое право на садовый участок, доставшийся ему после смерти матери. Об этом говорится в решении на сайте Курганского городского суда.

«Мама курганца умерла 23 года назад. Истец является единственным наследником после ее смерти, фактически принял наследство, постоянно пользуется спорным имуществом и несет бремя расходов по его содержанию», — указано в решении суда.

Житель Кургана в установленный срок за оформлением наследственных прав не обратился, поэтому просил в суде признать за ним право собственности на земельный участок в СНТ «Мостовик», ссылаясь на приобретательскую давность. Однако, представитель городской администрации с иском не согласилась.

В судебном решении написано, что согласно справке от председателя СНТ «Мостовик», после смерти матери 2000 году и по настоящее время истец фактически владеет и пользуется садовым участком и домом, уплачивает все установленные платежи и взносы, а также состоит в реестре садоводов.

Соседи по даче рассказали в суде, что истец содержал имущество в порядке. В итоге, как написано в решении, суд постановил признать за курганцем право собственности на земельный участок и дачу в силу приобретательной давности.

Ранее URA.RU писало, что курганцы отсудили у администрации города в два раза больше денег, чем им предлагали за квартиры в доме, который подлежит сносу. Об этом рассказал руководитель юридической компании Петр Волосников.

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Житель Кургана смог в суде отстоять свое право на садовый участок, доставшийся ему после смерти матери. Об этом говорится в решении на сайте Курганского городского суда. «Мама курганца умерла 23 года назад. Истец является единственным наследником после ее смерти, фактически принял наследство, постоянно пользуется спорным имуществом и несет бремя расходов по его содержанию», — указано в решении суда. Житель Кургана в установленный срок за оформлением наследственных прав не обратился, поэтому просил в суде признать за ним право собственности на земельный участок в СНТ «Мостовик», ссылаясь на приобретательскую давность. Однако, представитель городской администрации с иском не согласилась. В судебном решении написано, что согласно справке от председателя СНТ «Мостовик», после смерти матери 2000 году и по настоящее время истец фактически владеет и пользуется садовым участком и домом, уплачивает все установленные платежи и взносы, а также состоит в реестре садоводов. Соседи по даче рассказали в суде, что истец содержал имущество в порядке. В итоге, как написано в решении, суд постановил признать за курганцем право собственности на земельный участок и дачу в силу приобретательной давности. Ранее URA.RU писало, что курганцы отсудили у администрации города в два раза больше денег, чем им предлагали за квартиры в доме, который подлежит сносу. Об этом рассказал руководитель юридической компании Петр Волосников.
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