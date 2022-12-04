Курганцы отсудили у мэрии в два раза больше денег за дома под снос

Владельцы четырех квартир аварийного дома подали иски к мэрии Кургана из-за низкой цены принудительного выкупа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы отсудили у администрации города в два раза больше денег, чем им предлагали за квартиры в доме, который подлежит сносу. Об этом рассказал руководитель юридической компании Петр Волосников.

«Обратились четыре собственника, все уже имели на руках судебные повестки по искам администрации о принудительном выкупе квартир в доме, подлежащем сносу. По двум делам вынесены решения, в обоих случаях суд взыскал с муниципальной власти в два раза больше денег, чем предлагали изначально. Например, квартира оценивалась администрацией в 1,3 млн., суд взыскал 2,6 млн. рублей», — сообщил Волосников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юрист уточнил URA.RU, что речь идет о доме №12 по улице Сибирская. Он добавил, что собственник вложил свои средства в судебный процесс: юридические услуги и судебная экспертиза обошлись около 50 тысяч рублей. Однако эти расходы в итоге будут взысканы с ответчика. «Когда многоквартирный дом признается аварийным и подлежит сносу, квартиры в нем подлежат выкупу. Не продать собственник не может, таков закон. Для выкупа администрация проводит оценку стоимости и предлагает каждому собственнику заключить соглашение. Большинство собственников подписывают и забирают деньги, столько, сколько дают. А дают, почему-то совсем не рыночную стоимость», — отмечает Волосников.

Ранее URA.RU писало, что мэрия курганского округа не переселяла семью из аварийного барака. Чтобы получить жилье, людям пришлось обращаться в суд. После разбирательств и вмешательства УФССП семья получила двухкомнатную квартиру в центре города.