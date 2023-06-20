Крупнейшие банки России установят рекорд по прибыли из-за спецоперации

21 июня 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

Олег Сысуев полагает, что ограничения Запада дадут банкам рекордную прибыль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшие банки России получат рекордную прибыль, поскольку деньги остаются внутри страны, а вывести их за рубеж не удается. Кроме того, в нынешних условиях невозможны и инвестиции в ряде западных государств. Такое мнение выразил председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. «Потому что деньги остались в России. Банки — производители денег, скажем так, не могут вывести их, за рубежом они никому не нужны. Это во-первых. Во-вторых, нельзя инвестировать там. В-третьих, они не могут осуществить расчеты», — сказал Сысуев, отвечая на вопрос о том, с чем связаны ожидания крупных игроков установить рекорд по прибыли по итогам года. После начала спецоперации западные страны ввели ряд ограничительных мер. На данный момент было введено 10 пакетов антироссийских санкций. Они задели в том числе и банковский сектор. Ранее Великобритания ввела санкции против 86 юридических и физических лиц, среди которых оказался «Тинькофф банк». Также под санкции попал «Сбербанк», однако его пресс-служба уверила россиян, что ограничения не повлияют на работу организации.

Крупнейшие банки России получат рекордную прибыль, поскольку деньги остаются внутри страны, а вывести их за рубеж не удается. Кроме того, в нынешних условиях невозможны и инвестиции в ряде западных государств. Такое мнение выразил председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. «Потому что деньги остались в России. Банки — производители денег, скажем так, не могут вывести их, за рубежом они никому не нужны. Это во-первых. Во-вторых, нельзя инвестировать там. В-третьих, они не могут осуществить расчеты», — сказал Сысуев, отвечая на вопрос о том, с чем связаны ожидания крупных игроков установить рекорд по прибыли по итогам года. После начала спецоперации западные страны ввели ряд ограничительных мер. На данный момент было введено 10 пакетов антироссийских санкций. Они задели в том числе и банковский сектор. Ранее Великобритания ввела санкции против 86 юридических и физических лиц, среди которых оказался «Тинькофф банк». Также под санкции попал «Сбербанк», однако его пресс-служба уверила россиян, что ограничения не повлияют на работу организации.