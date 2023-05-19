Британия ввела санкции против банка «Тинькофф» и «Северстали»

19 мая 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела санкции против пяти финансовых институтов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц, среди которых «Тинькофф банк» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-релизе британского правительства. «В преддверии саммита G7 в Японии Великобритания объявила о новой волне санкций против России, направленных против 86 предприятий и частных лиц, связанных с конфликтом на Украине», — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании. Среди юридических лиц, попавших под ограничения, находятся Тинькофф банк и российская компания «Северсталь». Также санкции были введены в отношении: российской государственной атомной энергетической компании «Росатом»;

пяти финансовых институтов, в том числе АО «Дом РФ» и Металлургического инвестиционного банка;

шести крупнейших российских судоходных компаний;

ведущего чиновника Запорожской атомной электростанции Олега Романенко;

13 членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;

пяти членов совета директоров ПАО «Транснефть». С самого начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. На данный момент было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Ранее Евросоюз ввел рестрикции против 82 физлиц из России. Среди них: директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, а также военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплицкий и Сергей Каракаев. Также под ограничения попали Минобороны и Служба внешней разведки РФ.

Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц, среди которых «Тинькофф банк» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-релизе британского правительства. «В преддверии саммита G7 в Японии Великобритания объявила о новой волне санкций против России, направленных против 86 предприятий и частных лиц, связанных с конфликтом на Украине», — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании. Среди юридических лиц, попавших под ограничения, находятся Тинькофф банк и российская компания «Северсталь». Также санкции были введены в отношении: С самого начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. На данный момент было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Ранее Евросоюз ввел рестрикции против 82 физлиц из России. Среди них: директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, а также военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплицкий и Сергей Каракаев. Также под ограничения попали Минобороны и Служба внешней разведки РФ.