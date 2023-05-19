Британия ввела санкции против банка «Тинькофф» и «Северстали»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт обмена валюты. Москва, обменник, евро, вывеска, курс рубля, обмен валюты, доллар
Великобритания ввела санкции против пяти финансовых институтов РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц, среди которых «Тинькофф банк» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-релизе британского правительства.

«В преддверии саммита G7 в Японии Великобритания объявила о новой волне санкций против России, направленных против 86 предприятий и частных лиц, связанных с конфликтом на Украине», — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании. Среди юридических лиц, попавших под ограничения, находятся Тинькофф банк и российская компания «Северсталь».

Также санкции были введены в отношении:

  • российской государственной атомной энергетической компании «Росатом»;
  • пяти финансовых институтов, в том числе АО «Дом РФ» и Металлургического инвестиционного банка;
  • шести крупнейших российских судоходных компаний;
  • ведущего чиновника Запорожской атомной электростанции Олега Романенко;
  • 13 членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть»;
  • пяти членов совета директоров ПАО «Транснефть».

С самого начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. На данный момент было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Ранее Евросоюз ввел рестрикции против 82 физлиц из России. Среди них: директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, а также военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплицкий и Сергей Каракаев. Также под ограничения попали Минобороны и Служба внешней разведки РФ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц, среди которых «Тинькофф банк» и сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-релизе британского правительства. «В преддверии саммита G7 в Японии Великобритания объявила о новой волне санкций против России, направленных против 86 предприятий и частных лиц, связанных с конфликтом на Украине», — говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании. Среди юридических лиц, попавших под ограничения, находятся Тинькофф банк и российская компания «Северсталь». Также санкции были введены в отношении: С самого начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против российской стороны. На данный момент было введено 10 пакетов антироссийских ограничений. Ранее Евросоюз ввел рестрикции против 82 физлиц из России. Среди них: директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, а также военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплицкий и Сергей Каракаев. Также под ограничения попали Минобороны и Служба внешней разведки РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...