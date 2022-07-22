Сбербанк прокомментировал санкции Евросоюза

Банк работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции Евросоюза не повлияют на работу Сбербанка внутри России. Организация работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе банка.

«Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее ограничений», — прокомментировали в кредитной организации.

Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций 21 июля. Под новые ограничения попали Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки», актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что новые санкции лишь загоняют ЕС в тупик.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Президент страны Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения имеют обратный эффект для «недружественных стран», что подтверждает рост инфляции и энергетических кризис на Западе.