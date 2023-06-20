20 июня 2023

Свердловская область останется во власти облачной и дождливой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха в Свердловской области не превысит 10 градусов тепла Фото:

Погода на территории Свердловской области в среду 21 июня останется пасмурной и дождливой. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В среду ситуация в Свердловской области останется без изменений. Регион по-прежнему будет расположен в тылу циклона с центром над Западной Сибирью. Сохранится преимущественно облачная погода с умеренным дождями. Дневная температура по области вновь ожидается около +10 градусов», — сообщил синоптик в telegam-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге сегодня ожидается пасмурная погода с дождями и порывами ветра до 12 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +8, +10 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область в июне уже не вернется майская жара. Лишь в последние десять дней месяца температура поднимется до комфортных 24 градусов тепла.

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Погода на территории Свердловской области в среду 21 июня останется пасмурной и дождливой. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В среду ситуация в Свердловской области останется без изменений. Регион по-прежнему будет расположен в тылу циклона с центром над Западной Сибирью. Сохранится преимущественно облачная погода с умеренным дождями. Дневная температура по области вновь ожидается около +10 градусов», — сообщил синоптик в telegam-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге сегодня ожидается пасмурная погода с дождями и порывами ветра до 12 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +8, +10 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область в июне уже не вернется майская жара. Лишь в последние десять дней месяца температура поднимется до комфортных 24 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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