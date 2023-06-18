Главный синоптик Урала: когда в Свердловскую область вернется тепло

Жары, какая стояла в Свердловской области в мае, в июне не будет. Главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала URA.RU о том, какая погода ожидается в последней декаде июня и о том, каким будет июль.
«Такого тепла, какое было — до 30 градусов — в июне не будет, жары не видно. Но небольшие окошки, отдельные дни с температурой 20-24 градуса, возможны. Ближайший такой просвет будет в выходные, но он не продлится долго», — пояснила Шепоренко.
Июль, между тем, по словам метеоролога, ожидает быть теплым. Показатели во втором месяце лета будут чуть выше нормы — примерно на один градус. Синоптики и раньше предрекали свердловчанам прохладный и дождливый июнь. Среднемесячная температура в июне составит 17 градусов.
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