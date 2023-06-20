20 июня 2023

CNN: стало известно темное прошлое компании, чей батискаф пропал в Атлантике

CNN: компания OceanGate, чей батискаф пропал в Атлантике, обвинялась в мошенничестве
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OceanGate обманула супружескую пару на сотни долларов, говорится иске Фото:
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На генерального директора компании OceanGate подавали иск из-за мошенничества. Подробности выяснили в американских СМИ.

«На генерального директора OceanGate подала в суд пара из Флориды, требующая возмещения стоимости поездки, чтобы увидеть обломки Титаника. По их словам, путешествие было забронировано, но не состоялось. Заплатив в общей сложности 210 258 долларов и увидев, что их экспедиция много раз откладывалась, они не смогли получить возмещение. В иске говорится о мошенническом побуждении и нарушении закона Флориды о обманной и недобросовестной торговой практике», — приводит содержание дела CNN.

В Атлантике исчез батискаф, совершавший путешествие к обломкам «Титаника». В батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Сообщалось, что у экипажа есть запас кислорода всего на 40 часов. Кроме того, стало известно, что один из пилотов OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о халатном отношении компании к этой модели батискафов, однако был уволен за это.

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На генерального директора компании OceanGate подавали иск из-за мошенничества. Подробности выяснили в американских СМИ. «На генерального директора OceanGate подала в суд пара из Флориды, требующая возмещения стоимости поездки, чтобы увидеть обломки Титаника. По их словам, путешествие было забронировано, но не состоялось. Заплатив в общей сложности 210 258 долларов и увидев, что их экспедиция много раз откладывалась, они не смогли получить возмещение. В иске говорится о мошенническом побуждении и нарушении закона Флориды о обманной и недобросовестной торговой практике», — приводит содержание дела CNN. В Атлантике исчез батискаф, совершавший путешествие к обломкам «Титаника». В батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Сообщалось, что у экипажа есть запас кислорода всего на 40 часов. Кроме того, стало известно, что один из пилотов OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о халатном отношении компании к этой модели батискафов, однако был уволен за это.
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