CNN: стало известно темное прошлое компании, чей батискаф пропал в Атлантике

CNN: компания OceanGate, чей батискаф пропал в Атлантике, обвинялась в мошенничестве

21 июня 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

OceanGate обманула супружескую пару на сотни долларов, говорится иске Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту На генерального директора компании OceanGate подавали иск из-за мошенничества. Подробности выяснили в американских СМИ. «На генерального директора OceanGate подала в суд пара из Флориды, требующая возмещения стоимости поездки, чтобы увидеть обломки Титаника. По их словам, путешествие было забронировано, но не состоялось. Заплатив в общей сложности 210 258 долларов и увидев, что их экспедиция много раз откладывалась, они не смогли получить возмещение. В иске говорится о мошенническом побуждении и нарушении закона Флориды о обманной и недобросовестной торговой практике», — приводит содержание дела CNN. В Атлантике исчез батискаф, совершавший путешествие к обломкам «Титаника». В батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Сообщалось, что у экипажа есть запас кислорода всего на 40 часов. Кроме того, стало известно, что один из пилотов OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о халатном отношении компании к этой модели батискафов, однако был уволен за это.

На генерального директора компании OceanGate подавали иск из-за мошенничества. Подробности выяснили в американских СМИ. «На генерального директора OceanGate подала в суд пара из Флориды, требующая возмещения стоимости поездки, чтобы увидеть обломки Титаника. По их словам, путешествие было забронировано, но не состоялось. Заплатив в общей сложности 210 258 долларов и увидев, что их экспедиция много раз откладывалась, они не смогли получить возмещение. В иске говорится о мошенническом побуждении и нарушении закона Флориды о обманной и недобросовестной торговой практике», — приводит содержание дела CNN. В Атлантике исчез батискаф, совершавший путешествие к обломкам «Титаника». В батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Сообщалось, что у экипажа есть запас кислорода всего на 40 часов. Кроме того, стало известно, что один из пилотов OceanGate Дэвид Лохридж предупреждал о халатном отношении компании к этой модели батискафов, однако был уволен за это.