Пилота батискафов OceanGate уволили из-за слов об их опасности

21 июня 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Пилот батискафов предупреждал об опасностях аппаратов OceanGate Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Пилот OceanGate Дэвид Лохридж, нанятый для проведения испытаний подводных аппаратов, был уволен за предупреждения о том, что оболочка батискафов «Титан» не была достаточно протестирована на безопасность. Об этом стало известно из материалов следствия. «Пилот, нанятый для испытаний подводных аппаратов, заявил пять лет назад в судебных документах, что его уволили после того, как он предупредил, что углеродная оболочка „Титана“ не была должным образом протестирована, чтобы убедиться, что он может безопасно спуститься на глубину 4000 метров», — сообщает новостной канал NBC News. Лохридж также говорил, что OceanGate отказалась доплачивать за иллюминатор, который можно было бы безопасно использовать на глубине. Когда он пожаловался, что OceanGate будет подвергать опасности клиентов, ему дали «10 минут, чтобы немедленно освободить свой стол». В Атлантике была потеряна связь с батискафом, совершавшим путешествие к обломкам «Титаника». На батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Согласно последним данным, у экипажа кислорода осталось на 40 часов. Экс-капитан схожих подводных аппаратов Костас Токтаридис выдвинул три версии произошедшего. Он посчитал, что причиной исчезновения батискафа мог быть пожар, разгерметизация салона, а также коллапс. За ситуацией также наблюдает президент США Джо Байден, сообщили в Белом доме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пилот OceanGate Дэвид Лохридж, нанятый для проведения испытаний подводных аппаратов, был уволен за предупреждения о том, что оболочка батискафов «Титан» не была достаточно протестирована на безопасность. Об этом стало известно из материалов следствия. «Пилот, нанятый для испытаний подводных аппаратов, заявил пять лет назад в судебных документах, что его уволили после того, как он предупредил, что углеродная оболочка „Титана“ не была должным образом протестирована, чтобы убедиться, что он может безопасно спуститься на глубину 4000 метров», — сообщает новостной канал NBC News. Лохридж также говорил, что OceanGate отказалась доплачивать за иллюминатор, который можно было бы безопасно использовать на глубине. Когда он пожаловался, что OceanGate будет подвергать опасности клиентов, ему дали «10 минут, чтобы немедленно освободить свой стол». В Атлантике была потеряна связь с батискафом, совершавшим путешествие к обломкам «Титаника». На батискафе было 5 человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Согласно последним данным, у экипажа кислорода осталось на 40 часов. Экс-капитан схожих подводных аппаратов Костас Токтаридис выдвинул три версии произошедшего. Он посчитал, что причиной исчезновения батискафа мог быть пожар, разгерметизация салона, а также коллапс. За ситуацией также наблюдает президент США Джо Байден, сообщили в Белом доме.